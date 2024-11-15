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Posted 15 ноября, 11:19

Published 15 ноября, 11:19

Modified 15 ноября, 11:21

Updated 15 ноября, 11:21

Стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска

Стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска

15 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Стало известно, кто скончался в столкновении автомобиля и «ГАЗели» на трассе под Волчанском.

Сообщается, что в автомобиле Kia за рулем сидела 32-летняя женщина. С ней ехала компания молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет: один юноша и три девушки. Они ехали домой в Карпинск, пишет Е1.

Родственница погибшего молодого человека рассказала, что он был из многодетной семьи и был хорошим юношей. Он получал образование сварщика и работал на предприятии РЖД. С одной из девушек, которые ехали в машине, он встречался.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Водитель и пассажиры «ГАЗели» находятся в больнице.

Напомним, авария случилась 14 ноября 2024 года.

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