Стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска

Posted 15 ноября, 11:19
Published 15 ноября, 11:19
Modified 15 ноября, 11:21
Updated 15 ноября, 11:21
Сообщается, что в автомобиле Kia за рулем сидела 32-летняя женщина. С ней ехала компания молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет: один юноша и три девушки. Они ехали домой в Карпинск, пишет Е1.
Родственница погибшего молодого человека рассказала, что он был из многодетной семьи и был хорошим юношей. Он получал образование сварщика и работал на предприятии РЖД. С одной из девушек, которые ехали в машине, он встречался.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Водитель и пассажиры «ГАЗели» находятся в больнице.
Напомним, авария случилась 14 ноября 2024 года.