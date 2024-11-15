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Posted 15 ноября, 05:14

Published 15 ноября, 05:14

Modified 15 ноября, 05:16

Updated 15 ноября, 05:16

Стали известны новые подробности убийства девочки в Каменске-Уральском

Стали известны новые подробности убийства девочки в Каменске-Уральском

15 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Убийство школьницы в Каменске-Уральском
На передаче Андрея Малахова стали известны новые подробности дела об убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском.

По словам отца погибшей девочки, полицейские увидели в ее телефоне сообщение от Эдуарда Голикова, который на нее напал. При этом осужденный не ответил, откуда у него был ее номер. Эта информация обсуждалась в телепрограмме на канале «Россия-1».

Также подруги девочки утверждают, что мужчина был подписан на ее Telegram-канал с фейкового аккаунта и следил за ее жизнью.

Родственники Голикова уверены, что мужчина не совершал нападение и убийство. Его крестная мать придерживается мнения, что его могли заставить взять вину на себя, а девочка на самом деле умерла от выпитых энергетических напитков.

Женщина также рассказала, что ее подруга работает на железнодорожном вокзале и видела в день происшествия погибшего подростка в компании других ребят. Они употребляли энергетики и оставили после себя банки из-под напитков.

Напомним, ранее в программе Малахова уже выходили выпуски, посвященные данному происшествию.

Девочку нашли мертвой в августе 2023 года. Вскоре полиция задержала Голикова, который в тот вечер ехал следом за ней на велосипеде. По версии следствия, он напал на нее, чтобы изнасиловать, а когда та стала кричать, задушил ее.

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