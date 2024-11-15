Стали известны новые подробности убийства девочки в Каменске-Уральском

Posted 15 ноября, 05:14
Published 15 ноября, 05:14
Modified 15 ноября, 05:16
Updated 15 ноября, 05:16
По словам отца погибшей девочки, полицейские увидели в ее телефоне сообщение от Эдуарда Голикова, который на нее напал. При этом осужденный не ответил, откуда у него был ее номер. Эта информация обсуждалась в телепрограмме на канале «Россия-1».
Также подруги девочки утверждают, что мужчина был подписан на ее Telegram-канал с фейкового аккаунта и следил за ее жизнью.
Родственники Голикова уверены, что мужчина не совершал нападение и убийство. Его крестная мать придерживается мнения, что его могли заставить взять вину на себя, а девочка на самом деле умерла от выпитых энергетических напитков.
Женщина также рассказала, что ее подруга работает на железнодорожном вокзале и видела в день происшествия погибшего подростка в компании других ребят. Они употребляли энергетики и оставили после себя банки из-под напитков.
Напомним, ранее в программе Малахова уже выходили выпуски, посвященные данному происшествию.
Девочку нашли мертвой в августе 2023 года. Вскоре полиция задержала Голикова, который в тот вечер ехал следом за ней на велосипеде. По версии следствия, он напал на нее, чтобы изнасиловать, а когда та стала кричать, задушил ее.