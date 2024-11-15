Стали известны новые подробности убийства девочки в Каменске-Уральском

По словам отца погибшей девочки, полицейские увидели в ее телефоне сообщение от Эдуарда Голикова, который на нее напал. При этом осужденный не ответил, откуда у него был ее номер. Эта информация обсуждалась в телепрограмме на канале «Россия-1».