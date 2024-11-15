Студенческий физкультурный фестиваль «ZA САМБО» прошел в Екатеринбурге

Фестиваль проходил в три этапа. Первым стали соревнования по облегченным правилам самбо, вторым — викторина на знание основных дат и правил борьбы, а третьим — сдача борцовских нормативов. Победитель определялся по сумме результатов в трех этапах в каждой паре участников.