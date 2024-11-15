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Posted 15 ноября, 12:09

Published 15 ноября, 12:09

Modified 15 ноября, 12:14

Updated 15 ноября, 12:14

Студенческий физкультурный фестиваль «ZA САМБО» прошел в Екатеринбурге

Студенческий физкультурный фестиваль «ZA САМБО» прошел в Екатеринбурге

15 ноября 2024, 12:09
Фото: Общественный совет «ZA САМБО».
Накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета прошел студенческий физкультурный фестиваль «ZA САМБО». На борцовские ковры вышли команды УГГУ и Екатеринбургской православной духовной семинарии.

Оба высших учебных заведения являются участниками направления «Самбо в вузы».

Исторически в УГГУ большое внимание уделяется развитию самбо. Сегодня мы впервые на нашей площадке проводим соревнования по самбо среди студентов разных вузов, пробуем новый формат по облегченным правилам самбо. Турнир — это дружеская встреча между семинаристами, которые выбрали путь служения Богу и горняками, которые будут способствовать развитию промышленности страны, — рассказал проректор по молодежной политике и развитию образования УГГУ Андрей Легостев.

Для студентов Екатеринбургской православной духовной семинарии это событие стало уже третьим соревновательным опытом. Ранее они успешно выступили на Универсиаде и областном чемпионате по самбо.

Уже два года студенты Екатеринбургской духовной семинарии занимаются самбо в верхнепышминском Дворце спорта. Наши ребята с радостью и воодушевлением ходят на тренировки, во время которых получают бесценный опыт успешного ведения борьбы. Помимо искусства самбо студенты духовной школы научаются у наставника Александра Александровича Какуши, мастера спорта СССР по самбо, быть сильными защитниками и справедливыми гражданами нашей страны. Сегодняшний турнир — это не соревнования в их классическом понимании, это дружеская встреча двух вузов. В неформальной обстановке студенты имели возможность познакомиться и обменяться опытом. Семинаристы сегодня подтвердили: они сильны не только духовно, но и физически. Искренне рад присутствовать сегодня вместе с вами. Уверен, что такие встречи станут доброй традицией содружества вузов, — пояснил ректор «Екатеринбургской духовной семинарии Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви» иеромонах Корнилий (Зайцев).
Фото: Общественный совет «ZA САМБО»

Фестиваль проходил в три этапа. Первым стали соревнования по облегченным правилам самбо, вторым — викторина на знание основных дат и правил борьбы, а третьим — сдача борцовских нормативов. Победитель определялся по сумме результатов в трех этапах в каждой паре участников.

Уральский государственный горный университет — один из флагманов реализации проекта «Самбо в вузы». Год назад мы открыли здесь новый зал для занятий самбо, а сегодня проводим уникальные соревнования среди студентов. У УГГУ — большой соревновательный опыт и множество побед на соревнованиях различного уровня. Студенты Екатеринбургской православной семинарии занимаются самбо с мая 2023 года. Открытие секции самбо для семинаристов стало ответом на внешние вызовы и притеснение русской церкви в мире. Сегодняшние соревнования показали, что участники направления «Самбо в вузы» в отличной физической форме. Это лучшее доказательство того, что мы идем в правильном направлении, — подвел итоги мероприятия координатор партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Студенты#Турнир#Вузы#Борьба#Самбо#Екатеринбург#Алексей Свалов
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