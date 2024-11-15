Свекла сварится за полчаса и не потеряет цвет: нужна всего одна столовая ложка

А как еще можно ускорить приготовление свеклы? Есть несколько способов. Например, можно разрезать свеклу на более мелкие кусочки — четвертинки или кубики. Это значительно сократит время ее приготовления. Также шеф-повара рекомендуют запарить свеклу перед варкой: просто залейте корнеплод кипятком на 5-10 минут, чтобы она начала размягчаться. Если у вас есть скороварка, используйте ее — это позволит значительно снизить время приготовления.