Свекла сварится за полчаса и не потеряет цвет: нужна всего одна столовая ложка

Posted 15 ноября, 12:00
Published 15 ноября, 12:00
Modified 15 ноября, 12:02
Updated 15 ноября, 12:02
Каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда картошка и морковь для винегрета давно сварились, а свекла все еще кипит и булькает в кастрюле и никак не желает становиться мягкой. Если вы хотите, чтобы все ваши овощи готовились примерно одинаково, то при варке свеклы попробуйте добавить в кастрюлю один секретный ингредиент — речь идет о сахарном песке.
Просто добавьте одну столовую ложку сахара в воду, в которой варится свекла. Этот метод поможет овощам быстрее стать мягкими и сохранить яркий цвет, — советуют эксперты портала News102.
А как еще можно ускорить приготовление свеклы? Есть несколько способов. Например, можно разрезать свеклу на более мелкие кусочки — четвертинки или кубики. Это значительно сократит время ее приготовления. Также шеф-повара рекомендуют запарить свеклу перед варкой: просто залейте корнеплод кипятком на 5-10 минут, чтобы она начала размягчаться. Если у вас есть скороварка, используйте ее — это позволит значительно снизить время приготовления.
Если для вас важно, чтобы свекла при варке сохранила яркий бордовый цвет, то добавьте в воду немного уксуса (примерно 1-2 столовые ложки) или лимонного сока. Это создаст более кислую среду, благодаря чему цвет будет более насыщенным.
Сразу после варки свеклу следует опустить в холодную воду. Удивительно, но этот маневр тоже позволяет сохранить цвет корнеплода. При этом он очень быстро остывает, так что можно сразу же приступать к нарезке винегрета или салата.
Готовьте свеклу почаще: она является рекордсменом по содержанию клетчатки и очень полезна для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.
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