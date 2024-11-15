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Posted 15 ноября, 13:16

Published 15 ноября, 13:16

Modified 15 ноября, 13:18

Updated 15 ноября, 13:18

Свердловчан предупредили об опасности нового гастро-тренда — дубайского шоколада

Свердловчан предупредили об опасности нового гастро-тренда — дубайского шоколада

15 ноября 2024, 13:16
Фото: 1MI.
Свердловчан предупредили об опасности употребления популярного дубайского шоколада.

В первую очередь лакомство не рекомендуется употреблять людям склонным к аллергии, так как в продукте содержится аллерген.

Кроме того, заказывая товар на маркетплейсах, необходимо убедиться в его оригинальности, а при получении проверить целостность упаковки, советует региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что главное отличие дубайского шоколада от обычного в начинке из фисташковой пасты и теста катаифи.

Ранее сообщалось, что популярный дубайский шоколад оказался не так прост.

Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака
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#Екатерина Смирнова#Общество#Опасность#Шоколад#Екатеринбург#Инцидент
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