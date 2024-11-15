Свердловчан предупредили об опасности нового гастро-тренда — дубайского шоколада

Posted 15 ноября, 13:16
Published 15 ноября, 13:16
Modified 15 ноября, 13:18
Updated 15 ноября, 13:18
В первую очередь лакомство не рекомендуется употреблять людям склонным к аллергии, так как в продукте содержится аллерген.
Кроме того, заказывая товар на маркетплейсах, необходимо убедиться в его оригинальности, а при получении проверить целостность упаковки, советует региональный Роспотребнадзор.
Отметим, что главное отличие дубайского шоколада от обычного в начинке из фисташковой пасты и теста катаифи.
Ранее сообщалось, что популярный дубайский шоколад оказался не так прост.