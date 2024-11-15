Свыше 100 участников собрал первый в Нижнем Тагиле «Фестиваль переработки»

На мастер-классах школьники учились правильно высаживать комнатные растения, изготавливать брелоки и зажимы для наушников из переработанного пластика. Ребята сдали в переработку принесенные с собой пластиковые и бумажные отходы, ознакомились с представленным в экодоме оборудованием и попробовали измельчить крышечки с помощью велошредера.