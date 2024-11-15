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Posted 15 ноября, 12:52

Published 15 ноября, 12:52

Modified 15 ноября, 12:54

Updated 15 ноября, 12:54

Свыше 100 участников собрал первый в Нижнем Тагиле «Фестиваль переработки»

Свыше 100 участников собрал первый в Нижнем Тагиле «Фестиваль переработки»

15 ноября 2024, 12:52
Фото: tagilcity.ru.
15 ноября 2024 года в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле прошел первый «Фестиваль переработки», который объединил более 100 участников. Организаторы события подготовили для своих гостей интересные лекции, мастер-классы и другие познавательные мероприятия.

Познавательные уроки затрагивали несколько важных экологических тем. Среди них «Чистое будущее России в руках каждого из нас», «Рециклинг в мире животных», «Старый новый LOOK или апсайклинг в одежде» и «Как организовать экологичный и продуктивный поход».

В своей лекции хотелось донести до ребятишек, что будущее не только нашей страны, но и всей планеты зависит от каждого из нас. Процесс сортировки отходов может нам в этом помочь. В формате диалога обсудили насколько дети уже погружены в эту тему, что им известно. Сталкивались ли они с этим ранее, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru заместитель генерального директора по развитию экозавода «УМНАЯ SREDA», спикер лекции «Чистое будущее России в руках каждого из нас» Надежда Фомина.

Другими лекторами стали руководитель городской Экостанции при ГОРСЮН Любовь Казакова, педагог Анна Шмаргунова и научный сотрудник Висимского заповедника Александра Хлопотова.

Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

В рамках программ «Орлята России» и «Движение первых», треков «Орленок-Эрудит» и «Орленок-Эколог» участниками события стали ученики начальных классов и среднего звена школ №44 и №80, №25 поселка Старатель, а также гимназии №18.

Сегодня у нас отмечается День переработки, фестиваль приурочен именно к нему. Мы пригласили сюда самых заинтересованных школьников. Планируем привлечь их к использованию технологии сортировки отходов. Надеемся, что они расскажут о сегодняшних уроках родителям и будут вместе защищать экологию родного города. все новое — это хорошо забытое старое. В моем детстве мы тоже собирали макулатуру, стекло, все сдавали и получали книжки. Проводимые мероприятия дадут возможность воспитать ответственное поколение, — поделилась мнением педагог-организатор Городского дворца творчества юных, куратор программы «Орлята России» Яна Керженцева.
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

На мастер-классах школьники учились правильно высаживать комнатные растения, изготавливать брелоки и зажимы для наушников из переработанного пластика. Ребята сдали в переработку принесенные с собой пластиковые и бумажные отходы, ознакомились с представленным в экодоме оборудованием и попробовали измельчить крышечки с помощью велошредера.

Я отметил для себя важность сортировки мусора. Это приносит природе большую пользу. С помощью велошредера мне было интересно размельчать пластиковые крышечки, но в то же время это сложно, — рассказал ученик 4 класса гимназии №18 Арсений Садовский.
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем ТагилеПервый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Первый «Фестиваль переработки» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Живые диалоги участников показали уровень заинтересованности в решении экологических проблем каждого из них.

«Фестиваль переработки» проходит у нас достаточно масштабно. Все наши спикеры рассказывали об используемых в экологии технологиях, передавали свои знания гостям. Главными задачами стали популяризация раздельного сбора отходов и ответы на общие экологические вопросы. Например, один из лекторов поделился информацией о рециклинге в мире животных, о том, что на самом деле все находится в тесной связи друг с другом. Мы рады видеть такой отклик от горожан. Впереди у нас много идей, которые помогут вовлечь в экологическую повестку еще больше свердловчан, — сообщила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Кроме теоретических и практических знаний, ребята могли обменяться книгами, комнатными растениями, игрушками или различными аксессуарами, а также рассмотреть экспонаты выставки рисунков и изделий из переработанного пластика.

«Фестиваль переработки» — очередной формат экологического просвещения, появившийся в экодоме Нижнего Тагила. Подобные события дают людям понимание важности раздельного сбора отходов. Мы и дальше будем развивать сообщество, где каждый сможет передать свои знания другим и при этом найти поддержку в своем деле, — подытожил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Напомним, ранее к экопросвещению тагильчан присоединился ГДМ, а в мультицентре вновь заработала студия юных модельеров.

В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле вновь заработала студия юных модельеров
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Школьники#Лекции#Рисование#Экспонаты#Екатеринбург#Рифей#Экостанция#Мастер-классы#Экодом
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