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Posted 15 ноября, 16:02

Published 15 ноября, 16:02

Modified 15 ноября, 16:04

Updated 15 ноября, 16:04

Родители ворвались в школу в Нижних Сергах, где подросток жестоко избил девочку

Толпа родителей ворвалась в школу в Нижних Сергах после жестокого избиения девочки

15 ноября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney.

Родители ворвались в школу в Нижних Сергах, где подросток жестоко избил девочку

В Нижних Сергах родители учеников школы, где подросток пнул ногой в живот одноклассницу, собрались вместе и пришли в учебное заведение с требованием к директору разобраться в ситуации.

В Нижних Сергах нарастает резонанс после избиения в школе №2 девочки-подростка. Как стало известно Ura.ru, в пятницу, 15 ноября, в разгар занятий в школу пришли родители ее одноклассников. Они потребовали объяснений от директора Марины Тараевой, однако та разговаривать с ними отказалась и заперлась в кабинете.

Также родители хотели поговорить с подростком, который 11 ноября избил девочку, однако в школе его не оказалось. По некоторым данным, его срочно перевели на домашнее обучение. Девочке диагностировали трещину ребра.

Собеседник издания предположил, что после того, как родители зашли в школу, приезжала полиция, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полиция не приезжала, однако в школе стихийно организовали общее родительское собрание, на котором в настоящий момент и идет разговор с администрацией.

Напомним, что в региональном СУ СК России возбудили сразу два уголовных дела: в отношении самого подростка — о хулиганстве, а также в отношении администрации школы — о халатности.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Школа#Директор#Родители#Нижние Серги#Избиение ребенка#Екатеринбург
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