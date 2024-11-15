Толпа родителей ворвалась в школу в Нижних Сергах после жестокого избиения девочки

Собеседник издания предположил, что после того, как родители зашли в школу, приезжала полиция, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полиция не приезжала, однако в школе стихийно организовали общее родительское собрание, на котором в настоящий момент и идет разговор с администрацией.