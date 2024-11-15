Толпа родителей ворвалась в школу в Нижних Сергах после жестокого избиения девочки

Posted 15 ноября, 16:02
Published 15 ноября, 16:02
Modified 15 ноября, 16:04
Updated 15 ноября, 16:04
В Нижних Сергах нарастает резонанс после избиения в школе №2 девочки-подростка. Как стало известно Ura.ru, в пятницу, 15 ноября, в разгар занятий в школу пришли родители ее одноклассников. Они потребовали объяснений от директора Марины Тараевой, однако та разговаривать с ними отказалась и заперлась в кабинете.
Также родители хотели поговорить с подростком, который 11 ноября избил девочку, однако в школе его не оказалось. По некоторым данным, его срочно перевели на домашнее обучение. Девочке диагностировали трещину ребра.
Собеседник издания предположил, что после того, как родители зашли в школу, приезжала полиция, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полиция не приезжала, однако в школе стихийно организовали общее родительское собрание, на котором в настоящий момент и идет разговор с администрацией.
Напомним, что в региональном СУ СК России возбудили сразу два уголовных дела: в отношении самого подростка — о хулиганстве, а также в отношении администрации школы — о халатности.