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Posted 15 ноября, 06:37

Published 15 ноября, 06:37

Modified 15 ноября, 06:39

Updated 15 ноября, 06:39

У автора арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге прошли обыски

У автора арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге прошли обыски

15 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI.
Сотрудники ФСБ и полиции в Екатеринбурге организовали обыски у местного жителя Александра Курицына, который известен художественным объектом «Идите лесом».

Силовики заподозрили Курицына в том, что он может иметь отношение к работе антироссийских организаций, рассказали в Telegram-канале «Оперативные сводки».

По итогам проведения данных мероприятий у екатеринбуржца были конфискованы книги, а также средства коммуникации. Известно, что официально об операции не сообщалось.

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области были задержаны местные жители, подозреваемые в создании экстремистского сообщества в разных городах.

У первого замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова проходят обыски
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