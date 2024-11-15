У автора арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге прошли обыски

Posted 15 ноября, 06:37
Published 15 ноября, 06:37
Modified 15 ноября, 06:39
Updated 15 ноября, 06:39
Силовики заподозрили Курицына в том, что он может иметь отношение к работе антироссийских организаций, рассказали в Telegram-канале «Оперативные сводки».
По итогам проведения данных мероприятий у екатеринбуржца были конфискованы книги, а также средства коммуникации. Известно, что официально об операции не сообщалось.
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области были задержаны местные жители, подозреваемые в создании экстремистского сообщества в разных городах.