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Posted 15 ноября, 12:07

Published 15 ноября, 12:07

Modified 15 ноября, 12:09

Updated 15 ноября, 12:09

В Екатеринбурге курьер надругался над 17-летней девушкой

В Екатеринбурге курьер надругался над 17-летней девушкой

15 ноября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге курьера подозревают в надругательстве над молодой девушкой.

Происшествие случилось ночью, с 13 на 14 ноября. В отношении 17-летней девушки курьер совершил насильственные действия сексуального характера в машине на улице Уктусской, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Пострадавшая приехала учиться в колледж из Нижнего Тагила.

В настоящее время подозреваемого уже задержали. В его машине при обыске нашли бутылку с крепким алкоголем. В момент преступления насильник мог быть в состоянии опьянения.

Официальной информации по факту происшествия не поступало.

Напомним, в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Насилие#Криминал#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Инцидент
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