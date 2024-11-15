В Екатеринбурге курьер надругался над 17-летней девушкой

Posted 15 ноября, 12:07
Published 15 ноября, 12:07
Modified 15 ноября, 12:09
Updated 15 ноября, 12:09
Происшествие случилось ночью, с 13 на 14 ноября. В отношении 17-летней девушки курьер совершил насильственные действия сексуального характера в машине на улице Уктусской, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Пострадавшая приехала учиться в колледж из Нижнего Тагила.
В настоящее время подозреваемого уже задержали. В его машине при обыске нашли бутылку с крепким алкоголем. В момент преступления насильник мог быть в состоянии опьянения.
Официальной информации по факту происшествия не поступало.
Напомним, в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.