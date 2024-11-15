В Екатеринбурге открылась выставка картин памяти Игоря Рамазанова

Posted 15 ноября, 14:06
Published 15 ноября, 14:06
Modified 15 ноября, 14:08
Updated 15 ноября, 14:08
Все работы данной экспозиции написал отец погибшего в горах Игоря Рамазанова. Экспозицию он посвятил сыну.
Трагедия не сделала художника Загира Макинского замкнутым, а была прожита его творческой душой, родив в этот мир замечательную коллекцию картин. На полотнах изображены горы дагестана, его Родины, а также горные пейзажи Урала.
В его работах отчетливо видна его любовь к горам, сначала тем, среди которых он родился, а затем к горам его взрослой жизни, с которыми он познакомил своих сыновей.