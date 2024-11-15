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Posted 15 ноября, 14:06

Published 15 ноября, 14:06

Modified 15 ноября, 14:08

Updated 15 ноября, 14:08

В Екатеринбурге открылась выставка картин памяти Игоря Рамазанова

В Екатеринбурге открылась выставка картин памяти Игоря Рамазанова

15 ноября 2024, 14:06
Фото: Владимир Герасименко.
В Екатеринбурге открылась выставка «Восхождение» памяти Игоря Рамазанова.

Все работы данной экспозиции написал отец погибшего в горах Игоря Рамазанова. Экспозицию он посвятил сыну.

Трагедия не сделала художника Загира Макинского замкнутым, а была прожита его творческой душой, родив в этот мир замечательную коллекцию картин. На полотнах изображены горы дагестана, его Родины, а также горные пейзажи Урала.

Фото: Владимир Герасименко

В его работах отчетливо видна его любовь к горам, сначала тем, среди которых он родился, а затем к горам его взрослой жизни, с которыми он познакомил своих сыновей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Выставка#Художник#Екатеринбург
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