В магазинах Екатеринбурга найдено сливочное масло, в которое добавляли воду

Posted 15 ноября, 06:01
Published 15 ноября, 06:01
Modified 15 ноября, 06:03
Updated 15 ноября, 06:03
Сообщается, что сырье плохого качества изготовил предприниматель в Домодедово. Дальше сырье поступило в подмосковную компанию «Молочная индустрия», сотрудники которой разбавили его водой, рассказали в пресс-службе областного Россельхознадзора.
Далее масло было изготовлено в Татарстане компанией «Млеко», а упаковано «Молоком Поволжья». После этого предприниматель Мухамадеев поставил продукт в уральский регион.
Напомним, эксперты прогнозируют снижение цен на сливочное масло в Свердловской области к Новому году.