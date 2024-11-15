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Posted 15 ноября, 06:01

Published 15 ноября, 06:01

Modified 15 ноября, 06:03

Updated 15 ноября, 06:03

В магазинах Екатеринбурга найдено сливочное масло, в которое добавляли воду

В магазинах Екатеринбурга найдено сливочное масло, в которое добавляли воду

15 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI.
В магазинах Екатеринбурге обнаружили фальсифицированное сливочное масло. Выяснилось, что в продукт добавляли воду, чтобы увеличить объем.

Сообщается, что сырье плохого качества изготовил предприниматель в Домодедово. Дальше сырье поступило в подмосковную компанию «Молочная индустрия», сотрудники которой разбавили его водой, рассказали в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Далее масло было изготовлено в Татарстане компанией «Млеко», а упаковано «Молоком Поволжья». После этого предприниматель Мухамадеев поставил продукт в уральский регион.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение цен на сливочное масло в Свердловской области к Новому году.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Магазины#Россельхознадзор#Подделка#Продукт#Екатеринбург#Сливочное масло
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