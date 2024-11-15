tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 10:32

Published 15 ноября, 10:32

Modified 15 ноября, 10:34

Updated 15 ноября, 10:34

В Нижнем Тагиле в школы и детские сады пришли работать 125 молодых педагогов

В Нижнем Тагиле в школы и детские сады пришли работать 125 молодых педагогов

15 ноября 2024, 10:32
Фото: Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле в сферу образования пришли работать 125 молодых педагогов. Лучшие из них награждены на конкурсе «Молодой учитель».

В этом учебном году школы и детские сады Нижнего Тагила пополнили 72 и 53 молодых педагога соответственно — это рекордное число за последние годы. Городские власти активно поддерживают молодых учителей, создавая условия для их работы и профессионального роста, рассказал глава города Владислав Пинаев в своих социальных сетях.

В 2024 году финал конкурса городского масштаба «Молодой учитель» стал полностью мужским. Все три призера преподают историю и право.

  • 1 место: Илья Кобзан (гимназия № 86)
  • 2 место: Александр Лебедев (СОШ № 58)
  • 3 место: Николай Чакин (СОШ № 44)
Фото: Владислав Пинаев

Напомним, 44 учителя получили награды администрации Нижнего Тагила.

Жители Нижнего Тагила назвали своих любимых учителей
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Учителя#Педагоги#Образование#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика