В Нижнем Тагиле в школы и детские сады пришли работать 125 молодых педагогов

В этом учебном году школы и детские сады Нижнего Тагила пополнили 72 и 53 молодых педагога соответственно — это рекордное число за последние годы. Городские власти активно поддерживают молодых учителей, создавая условия для их работы и профессионального роста, рассказал глава города Владислав Пинаев в своих социальных сетях.



В 2024 году финал конкурса городского масштаба «Молодой учитель» стал полностью мужским. Все три призера преподают историю и право.