В Новых Сергах возбуждено уголовное дело против пнувшего в живот девочку подростка

Posted 15 ноября, 15:38
Published 15 ноября, 15:38
Modified 15 ноября, 15:40
Updated 15 ноября, 15:40
Первое постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено следователем райотдела, однако по какой-то причине отменено прокурором. Сейчас дело лично возбудил первый замруководителя регионального СУ СК России Андрей Надбитов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. Фигурант на перемене с разбегу нанес сильный удар стоящей около окна однокласснице, в результате чего девочке испытала сильную боль. Видео с моментом удара было снято на видео и попало в сеть, вызвав широкий общественный резонанс.
Несмотря на убедительные факты, администрация школы отказалась отстранять подростка от занятий. Теперь представителям дирекции учебного заведения также придется ответить на вопросы следователей — возбуждено уголовное дело о халатности.
Расследование находится на контроле у руководителей регионального Следственного управления.