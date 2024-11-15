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Posted 15 ноября, 15:38

Published 15 ноября, 15:38

Modified 15 ноября, 15:40

Updated 15 ноября, 15:40

В Новых Сергах возбудили уголовное дело против подростка, пнувшего девочку

В Новых Сергах возбуждено уголовное дело против пнувшего в живот девочку подростка

15 ноября 2024, 15:38
Фото: 1MI.

В Новых Сергах возбудили уголовное дело против подростка, пнувшего девочку

14-летнему ученику одной из школ в Новых Сергах, который на перемене пнул ногой в живот одноклассницу, придется ответить по уголовной статье. Следователи регионального СУ СК России возбудили дело о хулиганстве.

Первое постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено следователем райотдела, однако по какой-то причине отменено прокурором. Сейчас дело лично возбудил первый замруководителя регионального СУ СК России Андрей Надбитов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. Фигурант на перемене с разбегу нанес сильный удар стоящей около окна однокласснице, в результате чего девочке испытала сильную боль. Видео с моментом удара было снято на видео и попало в сеть, вызвав широкий общественный резонанс.

Несмотря на убедительные факты, администрация школы отказалась отстранять подростка от занятий. Теперь представителям дирекции учебного заведения также придется ответить на вопросы следователей — возбуждено уголовное дело о халатности.

Расследование находится на контроле у руководителей регионального Следственного управления.

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