В Новых Сергах возбуждено уголовное дело против пнувшего в живот девочку подростка

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. Фигурант на перемене с разбегу нанес сильный удар стоящей около окна однокласснице, в результате чего девочке испытала сильную боль. Видео с моментом удара было снято на видео и попало в сеть, вызвав широкий общественный резонанс.