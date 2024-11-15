В РЭО презентовали шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в 2024 году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. Анонсируя конкурс впервые, его организаторы не ожидали столь активного отклика, тем не менее осознавая, что найдется много неравнодушных. На данный момент уже ясно, что заинтересованность россиян в участии растет с каждым годом. В 2021 году организаторы приняли 1000 заявок, в 2022 году — свыше 3000, а в прошлом году их было уже 3808. В текущем году на «Зеленую премию» было отправлено более 13,5 тысячи заявок. Это в неполных 3,5 раза превышает их количество в минувшем году! В первую очередь такой скачок можно объяснить вовлеченностью в экологическую повестку российских граждан и предпринимательского сообщества, отраслевых предприятий, а также желанием изменить мир к лучшему и уберечь окружающую среду от разрушительного воздействия. Значимым фактором стало и то, что конкурс РЭО является возможностью оказать помощь, в том числе финансовую, развитию прорывных идей. «В итоге победителями станут лучшие из лучших», — резюмировал глава РЭО.