В РЭО презентовали шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Posted 15 ноября, 16:55
Published 15 ноября, 16:55
Modified 15 ноября, 16:55
Updated 15 ноября, 16:55
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в 2024 году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. Анонсируя конкурс впервые, его организаторы не ожидали столь активного отклика, тем не менее осознавая, что найдется много неравнодушных. На данный момент уже ясно, что заинтересованность россиян в участии растет с каждым годом. В 2021 году организаторы приняли 1000 заявок, в 2022 году — свыше 3000, а в прошлом году их было уже 3808. В текущем году на «Зеленую премию» было отправлено более 13,5 тысячи заявок. Это в неполных 3,5 раза превышает их количество в минувшем году! В первую очередь такой скачок можно объяснить вовлеченностью в экологическую повестку российских граждан и предпринимательского сообщества, отраслевых предприятий, а также желанием изменить мир к лучшему и уберечь окружающую среду от разрушительного воздействия. Значимым фактором стало и то, что конкурс РЭО является возможностью оказать помощь, в том числе финансовую, развитию прорывных идей. «В итоге победителями станут лучшие из лучших», — резюмировал глава РЭО.
В текущем году состав жюри «Зеленой премии» был расширен. Помимо специалистов из сферы обращения с отходами, представителей органов государственной власти и общественных организаций сферы экологии, в него вошли представители сферы образования и предпринимательского сообщества, а также финансового сектора, сообщает mkset.ru.
По словам главы PR-департамента РЭО Дмитрия Бойко, в этом году номинации распределили по трем трекам — общественному, профессиональному и юннатскому. По сравнению с прошлым годом список был значительно расширен. В совокупности в него вошли 13 номинаций, по каждой из которых оргкомитет представил шорт-листы. У включенных в шорт-листы претендентов на победу есть возможность получить денежный приз. В частности, победителю в номинации «Экосемья» вручат сертификат на семейное путешествие на полмиллиона рублей. А каждому из десяти студентов-лауреатов начислят единоразовую стипендию в сумме 150 тысяч рублей. «И самый большой грант достанется трем финалистам в „Эколидерах“ — по миллиону каждому!» — заверил Дмитрий Бойко.
Помимо обычных номинаций, на «Зеленой премии» рассматривается закрытая номинация «Регионы России». В ней эксперты РЭО оценят проведение реформы отрасли по обращению с отходами российскими регионами.
В этом году конкурс «Зеленая премия» состоится в Москве в декабре. Точную дату объявят позже. С подробной информацией о событии можно ознакомиться на сайте «Зеленой премии».