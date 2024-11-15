В Свердловской области простятся с метким стрелком

Posted 15 ноября, 06:37
Published 15 ноября, 06:37
Modified 15 ноября, 06:39
Updated 15 ноября, 06:39
Андрей Кузьминых погиб при выполнении важного боевого задания в ДНР. Это произошло 24 октября 2024 года. Мужчине было 40 лет.
Сослуживцы вспоминают о нем как о метком стрелке и необычайно храбром воине.
Похоронят героя на кладбище в его родном поселке — Ключевске. Проститься с Андреем Кузьминых все желающие смогут 15 ноября в полдень на Обелиске, — сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом.