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Posted 15 ноября, 06:37

Published 15 ноября, 06:37

Modified 15 ноября, 06:39

Updated 15 ноября, 06:39

В Свердловской области простятся с метким стрелком

В Свердловской области простятся с метким стрелком

15 ноября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с метким стрелком, погибшим на СВО.

Андрей Кузьминых погиб при выполнении важного боевого задания в ДНР. Это произошло 24 октября 2024 года. Мужчине было 40 лет.

Сослуживцы вспоминают о нем как о метком стрелке и необычайно храбром воине.

Похоронят героя на кладбище в его родном поселке — Ключевске. Проститься с Андреем Кузьминых все желающие смогут 15 ноября в полдень на Обелиске, — сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом.

В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
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