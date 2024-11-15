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Posted 15 ноября, 07:18

Published 15 ноября, 07:18

Modified 15 ноября, 07:20

Updated 15 ноября, 07:20

В Свердловской области закрыли доставку роллов из-за антисанитарии

В Свердловской области закрыли доставку роллов из-за антисанитарии

15 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI.
Карпинске закрыли доставку роллов «Ешьте с нами» на 2 месяца из-за антисанитарии.

Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил ряд грубых нарушений санэпидрежима. На предприятии использовали одни разделочные доски и емкости как для сырой, так и для готовой продукции, а также общие холодильники.

Кроме того, сотрудники предприятия не проходили медицинский осмотр. Продукты использовались без документов, а на упаковках не был указан срок годности. Помещение также было обустроено с нарушением требований для цехов по производству еды.

В результате, по решению суда, деятельность предприятия закрыли на 2 месяца, сообщили в ведомстве

Ранее в Екатеринбурге закрыли кафе за отсутствие туалета и хранение одежды вместе с едой.

Кафе в Карпинске закрыли приставы на 30 суток из-за нарушений
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Закрытие#Общепит#Екатеринбург#Инцидент
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