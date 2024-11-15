В Свердловской области закрыли доставку роллов из-за антисанитарии

Posted 15 ноября, 07:18
Published 15 ноября, 07:18
Modified 15 ноября, 07:20
Updated 15 ноября, 07:20
Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил ряд грубых нарушений санэпидрежима. На предприятии использовали одни разделочные доски и емкости как для сырой, так и для готовой продукции, а также общие холодильники.
Кроме того, сотрудники предприятия не проходили медицинский осмотр. Продукты использовались без документов, а на упаковках не был указан срок годности. Помещение также было обустроено с нарушением требований для цехов по производству еды.
В результате, по решению суда, деятельность предприятия закрыли на 2 месяца, сообщили в ведомстве
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