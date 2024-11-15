tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 03:19

Published 15 ноября, 03:19

Modified 15 ноября, 03:21

Updated 15 ноября, 03:21

Вахтовик из Первоуральска устроил скандал в поезде из Нового Уренгоя

Вахтовик из Первоуральска устроил скандал в поезде из Нового Уренгоя

15 ноября 2024, 03:19
Фото: 1MI.
46-летний житель Первоуральска возвращался домой с вахты и устроил дебош в поезде. Случай произошел 12 ноября 2024 года.

Мужчина ехал в поезде «Новый Уренгой — Казань». Во время поездки он употребил алкоголь и стал ходить по вагонам. При этом он нецензурно ругался, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

На станции Ноябрьск-2 свердловчанина сняли с поезда правоохранители. Во время задержания пассажир с ними подрался, однако его удалось отвезти в отделение. Дебошира арестовали на сутки.

Напомним, жители Алапаевска устроили дебош во время посадки в самолет. Пассажиров пришлось снять с рейса.

Двух пассажиров рейса «Благовещенск — Екатеринбург» приговорили к 7 суткам за дебош
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург»Два жителя Алапаевска устроили скандал в самолете Екатеринбург — ПхукетПьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Скандал#ЧП#Конфликт#Дебош#18+#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика