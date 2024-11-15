Вахтовик из Первоуральска устроил скандал в поезде из Нового Уренгоя

Posted 15 ноября, 03:19
Published 15 ноября, 03:19
Modified 15 ноября, 03:21
Updated 15 ноября, 03:21
Мужчина ехал в поезде «Новый Уренгой — Казань». Во время поездки он употребил алкоголь и стал ходить по вагонам. При этом он нецензурно ругался, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
На станции Ноябрьск-2 свердловчанина сняли с поезда правоохранители. Во время задержания пассажир с ними подрался, однако его удалось отвезти в отделение. Дебошира арестовали на сутки.
Напомним, жители Алапаевска устроили дебош во время посадки в самолет. Пассажиров пришлось снять с рейса.