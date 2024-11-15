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Posted 15 ноября, 10:25

Published 15 ноября, 10:25

Modified 15 ноября, 10:27

Updated 15 ноября, 10:27

Верхнепышминский Технический университет УГМК проведет День открытых дверей

Верхнепышминский Технический университет УГМК проведет День открытых дверей

15 ноября 2024, 10:25
Фото: Технический университет УГМК.
23 ноября 2024 года в Техническом университете УГМК пройдет День открытых дверей. Посетить его смогут учащиеся 10-11 классов, их родители и педагоги, а также студенты колледжей и техникумов.

В рамках мероприятия будущие абитуриенты смогут ознакомиться с современными научно-исследовательскими лабораториями. Кроме того, помимо ответов на вопросы, связанных с поступлением, студенты вуза проведут для собравшихся мастер-классы и квесты.

Для комфорта посетителей предусмотрена регистрация на сайте образовательного учреждения.

Отметим, Технический университет УГМК — это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников учебного заведения по профилю обучения составляет 98,6%.

В 2024 году Технический университет второй год подряд занял первое место по Свердловской области и второе по Уральскому Федеральному Округу в локальном рейтинге RAEX, разработанном для оценки региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений.

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