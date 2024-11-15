Верхнепышминский Технический университет УГМК проведет День открытых дверей

Posted 15 ноября, 10:25
Published 15 ноября, 10:25
Modified 15 ноября, 10:27
Updated 15 ноября, 10:27
В рамках мероприятия будущие абитуриенты смогут ознакомиться с современными научно-исследовательскими лабораториями. Кроме того, помимо ответов на вопросы, связанных с поступлением, студенты вуза проведут для собравшихся мастер-классы и квесты.
Для комфорта посетителей предусмотрена регистрация на сайте образовательного учреждения.
Отметим, Технический университет УГМК — это частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников учебного заведения по профилю обучения составляет 98,6%.
В 2024 году Технический университет второй год подряд занял первое место по Свердловской области и второе по Уральскому Федеральному Округу в локальном рейтинге RAEX, разработанном для оценки региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений.