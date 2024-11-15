Владимир Ефимов рассказал об обновлении набережных Москвы-реки при участии инвесторов

Согласно данным, представленным Ефимовым, береговые территории Москвы-реки благоустраивались в ходе строительства новых жилых комплексов. Наиболее значительное обновление произведено в Нагатинском Затоне. Здесь на полуторакилометровой береговой линии разместили пляж, обустроили променад с велосипедной дорожкой и оборудовали зону для воркаута. Еще две набережные были модернизированы в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части города, а также по одной в районе затона Новинки на юге Москвы и в Левобережном районе в северной части столицы.