Владимир Ефимов рассказал об обновлении набережных Москвы-реки при участии инвесторов

Posted 15 ноября, 17:55
Published 15 ноября, 17:55
Modified 15 ноября, 17:55
Updated 15 ноября, 17:55
Согласно данным, представленным Ефимовым, береговые территории Москвы-реки благоустраивались в ходе строительства новых жилых комплексов. Наиболее значительное обновление произведено в Нагатинском Затоне. Здесь на полуторакилометровой береговой линии разместили пляж, обустроили променад с велосипедной дорожкой и оборудовали зону для воркаута. Еще две набережные были модернизированы в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части города, а также по одной в районе затона Новинки на юге Москвы и в Левобережном районе в северной части столицы.
Благодаря девелоперам и городским властям в Москве стало больше прибрежных общественных мест. В столице активно обустраивают парковые зоны, оборудуют детские и спортплощадки, а также пространства для пикников и спортивные маршруты, пишет mos.ru.
Согласно информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем департамента градостроительной политики столицы Владиславом Овчинским, на территории Покровского-Стрешнева в 2024 году обновили участок набережной длиной 350 метров в месте слияния Москвы-реки и Сходни, поблизости к новому жилкомплексу. Здесь появились детская и спортивная площадки, рекреационная зона и площадка для игры в петанк. До конца года в столице планируют обновить еще одну зону у воды на Покровской набережной. Ее площадь составляет 14 гектаров.