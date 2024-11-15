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Posted 15 ноября, 17:55

Published 15 ноября, 17:55

Modified 15 ноября, 17:55

Updated 15 ноября, 17:55

Владимир Ефимов рассказал об обновлении набережных Москвы-реки при участии инвесторов

Владимир Ефимов рассказал об обновлении набережных Москвы-реки при участии инвесторов

15 ноября 2024, 17:55
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвесторы и девелоперы — участники крупного проекта благоустройства береговой линии Москвы-реки с 2020 года — закончили работы на пяти набережных совокупной протяженностью порядка четырех км.

Согласно данным, представленным Ефимовым, береговые территории Москвы-реки благоустраивались в ходе строительства новых жилых комплексов. Наиболее значительное обновление произведено в Нагатинском Затоне. Здесь на полуторакилометровой береговой линии разместили пляж, обустроили променад с велосипедной дорожкой и оборудовали зону для воркаута. Еще две набережные были модернизированы в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части города, а также по одной в районе затона Новинки на юге Москвы и в Левобережном районе в северной части столицы.

Благодаря девелоперам и городским властям в Москве стало больше прибрежных общественных мест. В столице активно обустраивают парковые зоны, оборудуют детские и спортплощадки, а также пространства для пикников и спортивные маршруты, пишет mos.ru.

Согласно информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем департамента градостроительной политики столицы Владиславом Овчинским, на территории Покровского-Стрешнева в 2024 году обновили участок набережной длиной 350 метров в месте слияния Москвы-реки и Сходни, поблизости к новому жилкомплексу. Здесь появились детская и спортивная площадки, рекреационная зона и площадка для игры в петанк. До конца года в столице планируют обновить еще одну зону у воды на Покровской набережной. Ее площадь составляет 14 гектаров.

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