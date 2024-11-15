Житель Кировграда подключал абонентам платные услуги из мести

Posted 15 ноября, 08:50
Published 15 ноября, 08:50
Modified 15 ноября, 08:52
Updated 15 ноября, 08:52
Так, в июле 2023 года мужчина узнал логин одного из абонентов. После получения лицевого счета он подключил без ведома абонента услугу «антивирус», которую надо оплачивать. После этого у клиента пропал доступ к интернету, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Известно, что сотрудник компании это сделал из-за неприязненного отношения к клиенту. Он должен был осужденному чуть больше тысячи рублей, однако долг возвращать не торопился. Кроме того, выяснилось, что мастер совершил аналогичные действия в отношении нескольких других абонентов.
Горожанину назначили полтора года ограничения свободы.
Напомним, житель Нижнего Тагила оштрафован за кражу денег с чужой банковской карточки.