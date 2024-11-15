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Posted 15 ноября, 08:50

Published 15 ноября, 08:50

Modified 15 ноября, 08:52

Updated 15 ноября, 08:52

Житель Кировграда подключал абонентам платные услуги из мести

Житель Кировграда подключал абонентам платные услуги из мести

15 ноября 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.
38-летний бывший сотрудник телекоммуникационной организации в Кировграде без ведома абонентов подключал их к платным услугам.

Так, в июле 2023 года мужчина узнал логин одного из абонентов. После получения лицевого счета он подключил без ведома абонента услугу «антивирус», которую надо оплачивать. После этого у клиента пропал доступ к интернету, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что сотрудник компании это сделал из-за неприязненного отношения к клиенту. Он должен был осужденному чуть больше тысячи рублей, однако долг возвращать не торопился. Кроме того, выяснилось, что мастер совершил аналогичные действия в отношении нескольких других абонентов.

Горожанину назначили полтора года ограничения свободы.

Напомним, житель Нижнего Тагила оштрафован за кражу денег с чужой банковской карточки.

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