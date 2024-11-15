Житель Кировграда подключал абонентам платные услуги из мести

Так, в июле 2023 года мужчина узнал логин одного из абонентов. После получения лицевого счета он подключил без ведома абонента услугу «антивирус», которую надо оплачивать. После этого у клиента пропал доступ к интернету, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.