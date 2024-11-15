Житель Кузбасса два дня подряд грабил комиссионный магазин

За помощью в полицию обратился сотрудник магазина. Он рассказал, что к ним зашел агрессивно настроенный мужчина, который ругался матом. Агрессор похитил с витрины 2 перфоратора на 8,5 тысяч рублей и скрылся, пишет sibdepo.ru.



«Полицейские выяснили, что день назад налетчик уже приходил в тот же комиссионный магазин и, угрожая электрошокером, похитил с витрины пилу стоимостью 4,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба, причиненного торговому предприятию, составила 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.



Мужчину задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Некоторые вещи он уже успел продать. Остальное вернули владельцам.



В полиции возбудили два уголовных дела по ч. 1, ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.



