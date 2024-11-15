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Posted 15 ноября, 03:00

Published 15 ноября, 03:00

Modified 15 ноября, 03:00

Updated 15 ноября, 03:00

Житель Кузбасса два дня подряд грабил комиссионный магазин

15 ноября 2024, 03:00
В Кемерове полицейские задержали местного жителя, который обвиняется в серийном ограблении комиссионного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

За помощью в полицию обратился сотрудник магазина. Он рассказал, что к ним зашел агрессивно настроенный мужчина, который ругался матом. Агрессор похитил с витрины 2 перфоратора на 8,5 тысяч рублей и скрылся, пишет sibdepo.ru.

«Полицейские выяснили, что день назад налетчик уже приходил в тот же комиссионный магазин и, угрожая электрошокером, похитил с витрины пилу стоимостью 4,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба, причиненного торговому предприятию, составила 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Некоторые вещи он уже успел продать. Остальное вернули владельцам.

В полиции возбудили два уголовных дела по ч. 1, ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

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