«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что здание, построенное в 1963 году, передается с прилегающим земельным участком площадью 0,84 га. Это пространство можно использовать для создания прогулочных и игровых зон. После выполнения всех требований программы инвестор сможет арендовать участок по льготной ставке — всего за 1 рубль в год.