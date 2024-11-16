«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

Posted 16 ноября, 16:40
Published 16 ноября, 16:40
Modified 16 ноября, 16:40
Updated 16 ноября, 16:40
На торги выставлено двухэтажное здание на востоке Москвы, которое подойдет для открытия частного детского сада. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщает mos.ru.
По словам Ефимова, объект, расположенный в Восточном Измайлове, имеет площадь около 1,7 тыс. кв. м и рассчитан на 120 мест. Победитель аукциона получит возможность открыть детский сад, при этом потребуется провести ремонт и соблюсти условия ведения образовательной деятельности, чтобы перейти на льготную арендную ставку.
Согласно условиям программы договор аренды будет заключен на срок до 49 лет. Инвестору необходимо согласовать объем работ: косметический ремонт должен быть завершен в течение шести месяцев, капитальный — за полтора года, а реконструкция может занять до трех лет.
Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что здание, построенное в 1963 году, передается с прилегающим земельным участком площадью 0,84 га. Это пространство можно использовать для создания прогулочных и игровых зон. После выполнения всех требований программы инвестор сможет арендовать участок по льготной ставке — всего за 1 рубль в год.
Объект находится по адресу: ул. 13-я Парковая, дом 18, на первой линии от дороги, что обеспечит удобный доступ для родителей. В непосредственной близости расположено более 20 жилых домов, жители которых смогут воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения.
Дополнительную информацию о программе и других актуальных предложениях можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в аукционе потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.