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Posted 16 ноября, 16:40

Published 16 ноября, 16:40

Modified 16 ноября, 16:40

Updated 16 ноября, 16:40

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

16 ноября 2024, 16:40
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвесторы могут принять участие в аукционе по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год», предназначенной для образовательных учреждений.

На торги выставлено двухэтажное здание на востоке Москвы, которое подойдет для открытия частного детского сада. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщает mos.ru.

По словам Ефимова, объект, расположенный в Восточном Измайлове, имеет площадь около 1,7 тыс. кв. м и рассчитан на 120 мест. Победитель аукциона получит возможность открыть детский сад, при этом потребуется провести ремонт и соблюсти условия ведения образовательной деятельности, чтобы перейти на льготную арендную ставку.

Согласно условиям программы договор аренды будет заключен на срок до 49 лет. Инвестору необходимо согласовать объем работ: косметический ремонт должен быть завершен в течение шести месяцев, капитальный — за полтора года, а реконструкция может занять до трех лет.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что здание, построенное в 1963 году, передается с прилегающим земельным участком площадью 0,84 га. Это пространство можно использовать для создания прогулочных и игровых зон. После выполнения всех требований программы инвестор сможет арендовать участок по льготной ставке — всего за 1 рубль в год.

Объект находится по адресу: ул. 13-я Парковая, дом 18, на первой линии от дороги, что обеспечит удобный доступ для родителей. В непосредственной близости расположено более 20 жилых домов, жители которых смогут воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения.

Дополнительную информацию о программе и других актуальных предложениях можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в аукционе потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

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