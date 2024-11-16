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Posted 16 ноября, 09:12

Published 16 ноября, 09:12

Modified 16 ноября, 09:14

Updated 16 ноября, 09:14

Два пожарных резервуара установят в поселке под Нижним Тагилом

Два пожарных резервуара установят в поселке под Нижним Тагилом

16 ноября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Волчевка, который находится под Нижним Тагилом, для безопасности местных жителей установят два пожарных резервуара. Сейчас идут поиски подрядчика, который займется работами.

Приступить к объектам необходимо после заключения контракта, а сдать — к 31 августа 2025 года. Емкость каждого резервуара составит 30 кубических метров. Подъезд к одному из них будет с улицы Полевая. Ко второму огнеборцы смогут добраться с улицы Железнодорожная. Как выяснила редакция TagilCity.ru, проектом предусмотрены площадки для разворота пожарной техники с асфальтобетонным покрытием.

Среди работ в документации значатся разработка котлованов, монтаж самих резервуаров, бетонирование, армирование, устройство опалубки и другие. Бытовые помещения для строителей оборудуют огнетушителями, питьевыми установками, а на площадках появятся несколько биотуалетов.

Напомним, что в 2024 году для сел под Нижним Тагилом было дополнительно выделено четыре миллиона рублей на приобретение оборудования для тушения пожаров.

Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Пожар#Безопасность#Тушение#Екатеринбург#Закупка#Нижгий Тагил
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