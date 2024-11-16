Два пожарных резервуара установят в поселке под Нижним Тагилом

Posted 16 ноября, 09:12
Published 16 ноября, 09:12
Modified 16 ноября, 09:14
Updated 16 ноября, 09:14
Приступить к объектам необходимо после заключения контракта, а сдать — к 31 августа 2025 года. Емкость каждого резервуара составит 30 кубических метров. Подъезд к одному из них будет с улицы Полевая. Ко второму огнеборцы смогут добраться с улицы Железнодорожная. Как выяснила редакция TagilCity.ru, проектом предусмотрены площадки для разворота пожарной техники с асфальтобетонным покрытием.
Среди работ в документации значатся разработка котлованов, монтаж самих резервуаров, бетонирование, армирование, устройство опалубки и другие. Бытовые помещения для строителей оборудуют огнетушителями, питьевыми установками, а на площадках появятся несколько биотуалетов.
Напомним, что в 2024 году для сел под Нижним Тагилом было дополнительно выделено четыре миллиона рублей на приобретение оборудования для тушения пожаров.