Два пожарных резервуара установят в поселке под Нижним Тагилом

Приступить к объектам необходимо после заключения контракта, а сдать — к 31 августа 2025 года. Емкость каждого резервуара составит 30 кубических метров. Подъезд к одному из них будет с улицы Полевая. Ко второму огнеборцы смогут добраться с улицы Железнодорожная. Как выяснила редакция TagilCity.ru, проектом предусмотрены площадки для разворота пожарной техники с асфальтобетонным покрытием.