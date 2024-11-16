«Имеет место быть протекция». Запретят ли концерт Лолиты в Екатеринбурге?

Напомним, что ранее Лолита, выступая в одном из юмористических шоу на украинском телевидении в 2018 году, заявила, что «москалей треба потребляти», а также назвала Крым украинским. Позднее в комментарии интернет-СМИ Readovka певица заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а само шоу снималось не в 2018, а в 2013 году, до проведения референдума и присоединения Крыма к РФ.