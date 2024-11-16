«Имеет место быть протекция». Запретят ли концерт Лолиты в Екатеринбурге?

Posted 16 ноября, 07:44
Published 16 ноября, 07:44
Modified 16 ноября, 07:48
Updated 16 ноября, 07:48
Обращение к властям опубликовал в своем telegram-канале боец с позывным Канелло. Он назвал происходящее в тылу «беспределом» и отметил, что пока бойцы на передовой освобождают Селидово и другие русские города, ярые русофобы дают концерты на лучших площадках.
Обращение Канелло опубликовала в своих соцсетях «Русская община» Екатеринбурга, которая поддержала позицию бойца.
«Русская Община» Екатеринбурга выражает свою полную солидарность в данном вопросе. Мы не желаем, чтобы эта женщина оскверняла наш город своим присутствием. Мы помним ее непристойные высказывания в адрес России и поэтому присоединяемся к пожеланию нашего брата — не допускать концертов таких личностей в наших городах, — говорится в заявлении.
Также общественники отметили, что если концерт все же состоится, значит «имеет место быть протекция и солидарность с их высказываниями».
Обращения представители «Русской общины» уже направили в адрес губернатора Евгения Куйвашева и главы регионального Минкульта Светланы Учайкиной.
Ранее концерты Лолиты были отменены в ряде городов, в том числе Перми, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, а также некоторых городах Подмосковья.
10 ноября концерт Лолиты прошел в Ярославле. Городские власти не согласились с требованием общественников и разрешили проведение мероприятия. После выступления Лолита записала видеообращение из гримерки, в котором поблагодарила своих зрителей, а также пожаловалась на давление со стороны «Русской общины».
Приезжаю в Ярославль. Что вы думаете? Выхожу из машины — стоит 50 «лбов». Холодно. Прямо минивэны подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. 50 «лбов» и я, девочка. Вот что они от меня хотели? Честно, не знаю. <…> Спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, зрителям огромное спасибо, полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 «лбов». Называется это «Русская община», но какие же вы русские, если вы своих же русских пытаетесь уничтожить? — задалась вопросом Лолита.
Напомним, что ранее Лолита, выступая в одном из юмористических шоу на украинском телевидении в 2018 году, заявила, что «москалей треба потребляти», а также назвала Крым украинским. Позднее в комментарии интернет-СМИ Readovka певица заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а само шоу снималось не в 2018, а в 2013 году, до проведения референдума и присоединения Крыма к РФ.
В начале 2024 года концерт Лолиты в Екатеринбурге в рамках гастрольного тура к 60-летию певицы также был сорван.