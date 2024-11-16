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Posted 16 ноября, 10:03

Published 16 ноября, 10:03

Modified 16 ноября, 10:05

Updated 16 ноября, 10:05

В Тагиле простились с талантливым обувным мастером Дмитрием Костроминым

Известный в Тагиле обувной мастер Дмитрий Костромин скончался на 58-м году жизни

16 ноября 2024, 10:03
Фото: 1MI.

В Тагиле простились с талантливым обувным мастером Дмитрием Костроминым

В Нижнем Тагиле друзья и родные проводили в последний путь талантливого человека, обувных дел мастера Дмитрия Костромина. В последние годы мужчина сражался с тяжелой болезнью.

Дмитрий Костромин родился в 1966 году. Родители с детства приучали его к труду, а когда юноша подрос, то в совершенстве овладел ремеслом сапожника, говорится в некрологе похоронного дома «Реквием».

Фото: похоронный дом «Реквием»

Ему несли даже самую безнадежно испорченную обувь, и Дмитрий приводил ее в порядок. Его по праву считали одним из лучших мастеров в городе. Клиенты уважали и ценили мастера не только за золотые руки, но и за доброту, отзывчивость и простой характер.

В последние годы Дмитрий Костромин тяжело болел и не мог заниматься любимым делом.

Прощание с мастером прошло в субботу, 16 ноября, в похоронном доме «Реквием».

Ранее в Каменске-Уральском попрощались с погибшим на СВО бойцом Русланом Шишигиным.

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