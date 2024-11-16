Известный в Тагиле обувной мастер Дмитрий Костромин скончался на 58-м году жизни

Ему несли даже самую безнадежно испорченную обувь, и Дмитрий приводил ее в порядок. Его по праву считали одним из лучших мастеров в городе. Клиенты уважали и ценили мастера не только за золотые руки, но и за доброту, отзывчивость и простой характер.