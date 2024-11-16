Известный в Тагиле обувной мастер Дмитрий Костромин скончался на 58-м году жизни

Posted 16 ноября, 10:03
Published 16 ноября, 10:03
Modified 16 ноября, 10:05
Updated 16 ноября, 10:05
Дмитрий Костромин родился в 1966 году. Родители с детства приучали его к труду, а когда юноша подрос, то в совершенстве овладел ремеслом сапожника, говорится в некрологе похоронного дома «Реквием».
Ему несли даже самую безнадежно испорченную обувь, и Дмитрий приводил ее в порядок. Его по праву считали одним из лучших мастеров в городе. Клиенты уважали и ценили мастера не только за золотые руки, но и за доброту, отзывчивость и простой характер.
В последние годы Дмитрий Костромин тяжело болел и не мог заниматься любимым делом.
Прощание с мастером прошло в субботу, 16 ноября, в похоронном доме «Реквием».
Ранее в Каменске-Уральском попрощались с погибшим на СВО бойцом Русланом Шишигиным.