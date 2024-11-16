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Posted 16 ноября, 12:54

Published 16 ноября, 12:54

Modified 16 ноября, 12:56

Updated 16 ноября, 12:56

В Качканаре массово закрывают детские сады

Как в 90-е: в Качканаре в 2025 году планируют закрыть как минимум три детских сада

16 ноября 2024, 12:54
Фото: 1MI.

В Качканаре массово закрывают детские сады

В 2025 году в Качканаре Свердловской области будут полностью закрыты два детских сада. Причина — в нехватке детей. Еще одно дошкольное учреждение отправят на капитальный ремонт.

В городском управлении образования утверждают, что ситуация серьезная: дошкольные учреждения в разных районах города загружены от 40 до 80 процентов из-за постоянного снижения рождаемости, содержать их дорого. О проблеме рассказывает издание «Новый Качканар».

Так, в детском саду «Чебурашка», который находится в 9 микрорайоне, из 140 мест заняты лишь 46, также, по утверждению властей, технический износ здания составляет 67%. Кроме этого ДОУ под закрытие попадает и детский сад «Росинка». Оба учреждения прекратят работу в феврале 2025 году. Еще один детский сад — «Дружба» в 10 микрорайоне — закрывается на капитальный ремонт.

Родители детского сада «Чебурашка» убеждены, что история не так проста, как кажется. В частности, они заявляют, что при приемке ДОУ комиссией в августе все было в порядке, а теперь откуда-то всплыла информация о технической изношенности здания. Активисты уверены, что здание хотят передать под общежитие для вахтовиков.

В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад.

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