Как в 90-е: в Качканаре в 2025 году планируют закрыть как минимум три детских сада

Posted 16 ноября, 12:54
Published 16 ноября, 12:54
Modified 16 ноября, 12:56
Updated 16 ноября, 12:56
В городском управлении образования утверждают, что ситуация серьезная: дошкольные учреждения в разных районах города загружены от 40 до 80 процентов из-за постоянного снижения рождаемости, содержать их дорого. О проблеме рассказывает издание «Новый Качканар».
Так, в детском саду «Чебурашка», который находится в 9 микрорайоне, из 140 мест заняты лишь 46, также, по утверждению властей, технический износ здания составляет 67%. Кроме этого ДОУ под закрытие попадает и детский сад «Росинка». Оба учреждения прекратят работу в феврале 2025 году. Еще один детский сад — «Дружба» в 10 микрорайоне — закрывается на капитальный ремонт.
Родители детского сада «Чебурашка» убеждены, что история не так проста, как кажется. В частности, они заявляют, что при приемке ДОУ комиссией в августе все было в порядке, а теперь откуда-то всплыла информация о технической изношенности здания. Активисты уверены, что здание хотят передать под общежитие для вахтовиков.
В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад.