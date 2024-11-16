Как в 90-е: в Качканаре в 2025 году планируют закрыть как минимум три детских сада

Так, в детском саду «Чебурашка», который находится в 9 микрорайоне, из 140 мест заняты лишь 46, также, по утверждению властей, технический износ здания составляет 67%. Кроме этого ДОУ под закрытие попадает и детский сад «Росинка». Оба учреждения прекратят работу в феврале 2025 году. Еще один детский сад — «Дружба» в 10 микрорайоне — закрывается на капитальный ремонт.