Мэр Екатеринбурга заявил о намерении продлить метро до Академического района

По его словам, проработать вопрос о строительстве новых станций метро в городе поручил губернатор Евгений Куйвашев. Работа предстоит очень серьезная, однако без метро полноценное развитие Екатеринбурга в дальнейшем представить трудно, также добавил градоначальник.