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Posted 16 ноября, 09:06

Published 16 ноября, 09:06

Modified 16 ноября, 09:08

Updated 16 ноября, 09:08

В Екатеринбурге анонсировали строительство метро до Академического района

Мэр Екатеринбурга заявил о намерении продлить метро до Академического района

16 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге анонсировали строительство метро до Академического района

В Екатеринбурге рассматривают возможность строительства новых станций метро. Ветка протянется до Академического района.

Пока лишь прорабатывается трассировка, то есть определяется маршрут будущей линии. Эту информацию, выступая на форуме «Города России», сообщил мэр столицы Среднего Урала Алексей Орлов.

По его словам, проработать вопрос о строительстве новых станций метро в городе поручил губернатор Евгений Куйвашев. Работа предстоит очень серьезная, однако без метро полноценное развитие Екатеринбурга в дальнейшем представить трудно, также добавил градоначальник.

К решению вопроса привлечены метростроевцы из Москвы и Белоруссии.

11 ноября мэра Алексея Орлова заметили на станции «Чкаловская» екатеринбургского метрополитена. Он сел в вагон вместе со своим замом. Ранее городского главу раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала Орлова почаще кататься на общественном транспорте в часы пик — правда, речь шла об автобусах.

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