Мэр Екатеринбурга заявил о намерении продлить метро до Академического района

Posted 16 ноября, 09:06
Published 16 ноября, 09:06
Modified 16 ноября, 09:08
Updated 16 ноября, 09:08
Пока лишь прорабатывается трассировка, то есть определяется маршрут будущей линии. Эту информацию, выступая на форуме «Города России», сообщил мэр столицы Среднего Урала Алексей Орлов.
По его словам, проработать вопрос о строительстве новых станций метро в городе поручил губернатор Евгений Куйвашев. Работа предстоит очень серьезная, однако без метро полноценное развитие Екатеринбурга в дальнейшем представить трудно, также добавил градоначальник.
К решению вопроса привлечены метростроевцы из Москвы и Белоруссии.
11 ноября мэра Алексея Орлова заметили на станции «Чкаловская» екатеринбургского метрополитена. Он сел в вагон вместе со своим замом. Ранее городского главу раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала Орлова почаще кататься на общественном транспорте в часы пик — правда, речь шла об автобусах.