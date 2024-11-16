«Ответственность не только за себя». Свердловчан призвали отказаться от разводов

Сегодня многие пары разводятся по надуманным поводам, принимая решение после незначительных ссор. Мужчинам и женщинам нужно научиться снова обсуждать свои проблемы и разговаривать друг с другом, а не бежать сразу разводиться, также отметила общественный деятель — ведь ответственность люди в семье несут не только за себя, но и за детей.