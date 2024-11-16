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Posted 16 ноября, 06:02

Published 16 ноября, 06:02

Modified 16 ноября, 06:04

Updated 16 ноября, 06:04

Свердловчан призвали отказаться от разводов по любому поводу

«Ответственность не только за себя». Свердловчан призвали отказаться от разводов

16 ноября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчан призвали отказаться от разводов по любому поводу

Председатель отделения Союза женщин в Свердловской области Ирина Чемезова призвала земляков отказаться от разводов и сохранять семьи, даже если это трудно.

По словам Чемезовой, настоящее хорошее воспитание дети могут получить только в полной семье. Об этом она заявила в эфире ОТВ.

Сегодня многие пары разводятся по надуманным поводам, принимая решение после незначительных ссор. Мужчинам и женщинам нужно научиться снова обсуждать свои проблемы и разговаривать друг с другом, а не бежать сразу разводиться, также отметила общественный деятель — ведь ответственность люди в семье несут не только за себя, но и за детей.

Современные мальчики остро нуждаются именно в мужском воспитании с рыбалкой, охотой, заготовкой дров и заколачиванием гвоздей. Девочек, в свою очередь, нужно учить готовить еду, вести хозяйство и приобщать к спорту, чтобы они вели здоровый образ жизни.

По данным Единого госреестра записи актов гражданского состояния, в 2023 году в регионе было заключено 30 288 браков, развелись 21 604 пары. За 6 месяцев 2024 года число браков и разводов практически сравнялось: заключено 11 765 брачных союзов, распались 10 059 семей.

Ранее TagilCity.ru поинтересовался у педагогов, что они думают о введении в школе такого предмета, как семьеведение.

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