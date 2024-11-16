«Ответственность не только за себя». Свердловчан призвали отказаться от разводов

Posted 16 ноября, 06:02
Published 16 ноября, 06:02
Modified 16 ноября, 06:04
Updated 16 ноября, 06:04
По словам Чемезовой, настоящее хорошее воспитание дети могут получить только в полной семье. Об этом она заявила в эфире ОТВ.
Сегодня многие пары разводятся по надуманным поводам, принимая решение после незначительных ссор. Мужчинам и женщинам нужно научиться снова обсуждать свои проблемы и разговаривать друг с другом, а не бежать сразу разводиться, также отметила общественный деятель — ведь ответственность люди в семье несут не только за себя, но и за детей.
Современные мальчики остро нуждаются именно в мужском воспитании с рыбалкой, охотой, заготовкой дров и заколачиванием гвоздей. Девочек, в свою очередь, нужно учить готовить еду, вести хозяйство и приобщать к спорту, чтобы они вели здоровый образ жизни.
По данным Единого госреестра записи актов гражданского состояния, в 2023 году в регионе было заключено 30 288 браков, развелись 21 604 пары. За 6 месяцев 2024 года число браков и разводов практически сравнялось: заключено 11 765 брачных союзов, распались 10 059 семей.
Ранее TagilCity.ru поинтересовался у педагогов, что они думают о введении в школе такого предмета, как семьеведение.