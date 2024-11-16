tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 12:21

Published 16 ноября, 12:21

Modified 16 ноября, 12:23

Updated 16 ноября, 12:23

Живущие в Свердловской области переселенцы из Европы рассказали о трудностях

Переехавшие в Свердловскую область европейцы рассказали о своих трудностях в РФ

16 ноября 2024, 12:21
Фото: 1MI.

Живущие в Свердловской области переселенцы из Европы рассказали о трудностях

Депутат Госдумы Мария Бутина встретилась в Екатеринбурге с семьями, которые переехали из Европы. Вчерашние иностранцы пожаловались на бюрократическую машину и трудности с поиском работы.

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный проблемам переселенцев из недружественных стран. Беседу с людьми провела депутат Госдумы Мария Бутина, которая курирует вопросы переезда из недружественных стран, сообщает Ura.ru.

Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться в России переселенцам, это бюрократическая машина. Так, переехавший из Германии мужчина рассказал, что ему почти два года пришлось бегать по инстанциям, прежде чем он смог решить все вопросы с документами. Иногда, чтобы попасть на прием к нужному специалисту, очередь приходилось занимать ночью.

Другая семья не может получить материнский капитал, так как пока гражданство дали только отцу, у матери возникли проблемы. Оформить выплату на мужчину не получается.

Одна из участниц встречи рассказала Бутиной, что она раньше жила во Франции, но теперь вернулась в Россию с ребенком. Ее муж-француз согласен переехать в Россию, но при условии, что здесь найдется достойная работа. Мужчина работает в известном ресторане и имеет звезду «Мишлен». Депутат пообещала помочь паре и трудоустроить супруга в известный ресторан в Москве, предложив им сразу же отправить резюме.

Депутат также рассказала собравшимся, что с 2025 года в стране начнет действовать федеральный проект «Добро пожаловать в Россию», направленный на помощь соотечественникам, которые решили переехать из других стран.

Ранее полиция задержала в Екатеринбурге 24 иностранца за нарушение миграционного законодательства.

Нижнем Тагиле везде ищут нелегальных мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
На Урал едет советник Путина для разбирательства с незаконной депортацией семьиИностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучениеДепортация грозит обругавшей пенсионерку женщине-кондуктору из Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Москва#Франция#Иностранцы#Материнский капитал#Переезд#Германия#Бюрократия#Поиск работы#Екатеринбург#Депутат Госдумы#Мария Бутина#Переселенцы#Недружественные страны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика