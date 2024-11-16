Переехавшие в Свердловскую область европейцы рассказали о своих трудностях в РФ

Posted 16 ноября, 12:21
Published 16 ноября, 12:21
Modified 16 ноября, 12:23
Updated 16 ноября, 12:23
В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный проблемам переселенцев из недружественных стран. Беседу с людьми провела депутат Госдумы Мария Бутина, которая курирует вопросы переезда из недружественных стран, сообщает Ura.ru.
Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться в России переселенцам, это бюрократическая машина. Так, переехавший из Германии мужчина рассказал, что ему почти два года пришлось бегать по инстанциям, прежде чем он смог решить все вопросы с документами. Иногда, чтобы попасть на прием к нужному специалисту, очередь приходилось занимать ночью.
Другая семья не может получить материнский капитал, так как пока гражданство дали только отцу, у матери возникли проблемы. Оформить выплату на мужчину не получается.
Одна из участниц встречи рассказала Бутиной, что она раньше жила во Франции, но теперь вернулась в Россию с ребенком. Ее муж-француз согласен переехать в Россию, но при условии, что здесь найдется достойная работа. Мужчина работает в известном ресторане и имеет звезду «Мишлен». Депутат пообещала помочь паре и трудоустроить супруга в известный ресторан в Москве, предложив им сразу же отправить резюме.
Депутат также рассказала собравшимся, что с 2025 года в стране начнет действовать федеральный проект «Добро пожаловать в Россию», направленный на помощь соотечественникам, которые решили переехать из других стран.
Ранее полиция задержала в Екатеринбурге 24 иностранца за нарушение миграционного законодательства.