Переехавшие в Свердловскую область европейцы рассказали о своих трудностях в РФ

Одна из участниц встречи рассказала Бутиной, что она раньше жила во Франции, но теперь вернулась в Россию с ребенком. Ее муж-француз согласен переехать в Россию, но при условии, что здесь найдется достойная работа. Мужчина работает в известном ресторане и имеет звезду «Мишлен». Депутат пообещала помочь паре и трудоустроить супруга в известный ресторан в Москве, предложив им сразу же отправить резюме.