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Posted 16 ноября, 08:48

Published 16 ноября, 08:48

Modified 16 ноября, 08:50

Updated 16 ноября, 08:50

В Тагиле многодетная мать поскользнулась на дороге и получила тяжелые травмы

Перелом бедра и сотрясение: многодетная мать упала на скользкой дороге в Тагиле

16 ноября 2024, 08:48
Фото: паблик ОД «Тагил без ям — общественное движение».

В Тагиле многодетная мать поскользнулась на дороге и получила тяжелые травмы

В Нижнем Тагиле женщина упала на перекрестке улиц Октябрьской революции и Строителей. Теперь ей придется несколько месяцев соблюдать постельный режим.

Инцидент произошел на дороге, где в настоящее время проводится ремонт. При этом участок не был ни отгорожен, ни посыпан. О происшествии рассказал телеканал «Телекон».

Многодетная мать по имени Юлия поскользнулась, когда переходила дорогу. В результате медики диагностировали ей серьезные травмы — перелом бедра, а также сотрясение мозга. Женщине прописан постельный режим на несколько месяцев, а далее передвижение будет возможно на костылях. Она пожаловалась, что в таком состоянии ей трудно водить ребенка в сад и вообще заниматься семьей.

По факту происшествия свою проверку начала прокуратура.

Ранее в Свердловской области подросток влетел в дерево на «ватрушке».

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