Перелом бедра и сотрясение: многодетная мать упала на скользкой дороге в Тагиле

Многодетная мать по имени Юлия поскользнулась, когда переходила дорогу. В результате медики диагностировали ей серьезные травмы — перелом бедра, а также сотрясение мозга. Женщине прописан постельный режим на несколько месяцев, а далее передвижение будет возможно на костылях. Она пожаловалась, что в таком состоянии ей трудно водить ребенка в сад и вообще заниматься семьей.