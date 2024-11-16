Перелом бедра и сотрясение: многодетная мать упала на скользкой дороге в Тагиле

Posted 16 ноября, 08:48
Published 16 ноября, 08:48
Modified 16 ноября, 08:50
Updated 16 ноября, 08:50
Инцидент произошел на дороге, где в настоящее время проводится ремонт. При этом участок не был ни отгорожен, ни посыпан. О происшествии рассказал телеканал «Телекон».
Многодетная мать по имени Юлия поскользнулась, когда переходила дорогу. В результате медики диагностировали ей серьезные травмы — перелом бедра, а также сотрясение мозга. Женщине прописан постельный режим на несколько месяцев, а далее передвижение будет возможно на костылях. Она пожаловалась, что в таком состоянии ей трудно водить ребенка в сад и вообще заниматься семьей.
По факту происшествия свою проверку начала прокуратура.
Ранее в Свердловской области подросток влетел в дерево на «ватрушке».