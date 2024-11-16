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Posted 16 ноября, 10:39

Published 16 ноября, 10:39

Modified 16 ноября, 10:41

Updated 16 ноября, 10:41

Покрышки на стихийных свалках утилизируют в Нижнем Тагиле

Покрышки на стихийных свалках утилизируют в Нижнем Тагиле

16 ноября 2024, 10:39
Фото: 1MI.
3,4 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле для сбора и утилизации отработанных автомобильных покрышек, которые размещены в несанкционированных местах.

Средства выделены из местного бюджета. Выполнять работы будет лицензированная организация. Контрактом предусмотрен срок до 17 декабря 2024 года. После получения заявки заказчика подрядчику необходимо обработать ее в течение четырех дней.

После сбора покрышек их будут отвозить в специализированную организацию, которая занимается обработкой отходов из резины. При этом подрядная организация должна предоставлять фотоматериалы с местности, которые подтверждают факт выполненной работы, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также в документации указано, что сотрудникам, которые будут заниматься сбором покрышек, необходимо гарантировать соблюдение правил пожарной безопасности, дорожного движения, охраны окружающей среды. Заявки на тендер принимаются до 25 ноября 2024 года.

Между тем, весной текущего года в Нижнем Тагиле проходила акция по бесплатной утилизации покрышек. Автомобилисты сдали в пункты сбора почти 1,7 тысячи штук.

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