Штраф за запрещенную звезду получил заключенный из Нижнего Тагила

Posted 16 ноября, 12:22
Published 16 ноября, 12:22
Modified 16 ноября, 12:25
Updated 16 ноября, 12:25
Было доказано, что мужчина дважды демонстрировал татуировку с запрещенной символикой в виде «воровской звезды», наколотую на колене левой ноге: в камере и на втором этаже режимного корпуса СИЗО-3. Этот факт подтвердили три человека, а замначальника оперативного отдела написал рапорт и приложил фототаблицу с изображением, выяснила редакция TagilCity.ru.
Была проведена экспертиза. Согласно заключению кандидата филологических наук, имеющаяся у нарушителя татуировка в виде восьмиконечной звезды. Каждый луч разделен на белую и черную половину. Изображение имеет все признаки схожести с изображением, используемым участниками экстремистского движения, запрещенного в РФ.
Сам заключенный свою вину не признал, однако суд посчитал предоставленные доказательства убедительными. За административное правонарушение ему придется заплатить штраф в сумме 1,2 тысяч рублей.
А в Каменске-Уральском за запрещенные татуировки были оштрафованы сразу пять человек.