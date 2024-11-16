Штраф за запрещенную звезду получил заключенный из Нижнего Тагила

Было доказано, что мужчина дважды демонстрировал татуировку с запрещенной символикой в виде «воровской звезды», наколотую на колене левой ноге: в камере и на втором этаже режимного корпуса СИЗО-3. Этот факт подтвердили три человека, а замначальника оперативного отдела написал рапорт и приложил фототаблицу с изображением, выяснила редакция TagilCity.ru.