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Posted 16 ноября, 12:22

Published 16 ноября, 12:22

Modified 16 ноября, 12:25

Updated 16 ноября, 12:25

Штраф за запрещенную звезду получил заключенный из Нижнего Тагила

Штраф за запрещенную звезду получил заключенный из Нижнего Тагила

16 ноября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.
1,2 тысячи рублей должен заплатить заключенный, который публично демонстрировал экстремистскую татуировку в СИЗО Нижнего Тагила. Такое решение принято в Ленинском районном суде.

Было доказано, что мужчина дважды демонстрировал татуировку с запрещенной символикой в виде «воровской звезды», наколотую на колене левой ноге: в камере и на втором этаже режимного корпуса СИЗО-3. Этот факт подтвердили три человека, а замначальника оперативного отдела написал рапорт и приложил фототаблицу с изображением, выяснила редакция TagilCity.ru.

Была проведена экспертиза. Согласно заключению кандидата филологических наук, имеющаяся у нарушителя татуировка в виде восьмиконечной звезды. Каждый луч разделен на белую и черную половину. Изображение имеет все признаки схожести с изображением, используемым участниками экстремистского движения, запрещенного в РФ.

Сам заключенный свою вину не признал, однако суд посчитал предоставленные доказательства убедительными. За административное правонарушение ему придется заплатить штраф в сумме 1,2 тысяч рублей.

А в Каменске-Уральском за запрещенные татуировки были оштрафованы сразу пять человек.

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