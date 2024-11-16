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Posted 16 ноября, 06:52

Published 16 ноября, 06:52

Modified 16 ноября, 06:54

Updated 16 ноября, 06:54

Названа причина быстрого потепления в Свердловской области

Синоптик Пулин назвал причину резкого потепления в Свердловской области

16 ноября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.

Названа причина быстрого потепления в Свердловской области

В Свердловскую область пришло долгожданное осеннее тепло. Причина — в циклоне, который принес в регион массы теплого воздуха.

В Свердловскую область пришел циклон из Атлантики Pauline, который вместе с теплым воздухом принес в регион небольшие осадки. Об этом в своем telegram-канале рассказал синоптик Алексей Пулин.

Эпицентр циклона находится над Скандинавией, а воздушные массы распространяются с запада на восток, поэтому под его влияние попал и Урал. Правда, сильного потепления ждать не стоит: так, в Екатеринбурге днем в субботу, 16 ноября, воздух прогреется до +1 градуса. В Свердловской области днем от -3 до +2 градусов в разных районах. Кроме того, потепление будет сопровождаться довольно сильным юго-западным ветром с порывами до 9 м/с.

Первая половина ноября в Екатеринбурге со средней температурой -3.1 оказалась в пределах климатической нормы (-3.3). Выпало 30 мм осадков, что составляет примерно двойную норму за указанный период (16 мм), — также рассказал Алексей Пулин.

В ближайшие две недели в Свердловской области может потеплеть до +4 градусов.

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