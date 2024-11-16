Синоптик Пулин назвал причину резкого потепления в Свердловской области

Эпицентр циклона находится над Скандинавией, а воздушные массы распространяются с запада на восток, поэтому под его влияние попал и Урал. Правда, сильного потепления ждать не стоит: так, в Екатеринбурге днем в субботу, 16 ноября, воздух прогреется до +1 градуса. В Свердловской области днем от -3 до +2 градусов в разных районах. Кроме того, потепление будет сопровождаться довольно сильным юго-западным ветром с порывами до 9 м/с.