Синоптик Пулин назвал причину резкого потепления в Свердловской области

Posted 16 ноября, 06:52
Published 16 ноября, 06:52
Modified 16 ноября, 06:54
Updated 16 ноября, 06:54
В Свердловскую область пришел циклон из Атлантики Pauline, который вместе с теплым воздухом принес в регион небольшие осадки. Об этом в своем telegram-канале рассказал синоптик Алексей Пулин.
Эпицентр циклона находится над Скандинавией, а воздушные массы распространяются с запада на восток, поэтому под его влияние попал и Урал. Правда, сильного потепления ждать не стоит: так, в Екатеринбурге днем в субботу, 16 ноября, воздух прогреется до +1 градуса. В Свердловской области днем от -3 до +2 градусов в разных районах. Кроме того, потепление будет сопровождаться довольно сильным юго-западным ветром с порывами до 9 м/с.
Первая половина ноября в Екатеринбурге со средней температурой -3.1 оказалась в пределах климатической нормы (-3.3). Выпало 30 мм осадков, что составляет примерно двойную норму за указанный период (16 мм), — также рассказал Алексей Пулин.
В ближайшие две недели в Свердловской области может потеплеть до +4 градусов.