Трехлетнему Степе из Лесного американские врачи сделали второе ушко

Мальчик родился без обеих ушных раковин и до недавнего времени ему приходилось носить специальные аппараты, без которых его слух не мог бы развиваться. Родители все время переживали, что дорогое устройство сломается. Теперь, после операции, слух ребенка будет полноценно развиваться.