Трехлетнему Степе из Лесного американские врачи сделали второе ушко

Posted 16 ноября, 11:43
Published 16 ноября, 11:43
Modified 16 ноября, 11:45
Updated 16 ноября, 11:45
29 ноября в родной город из США вернется трехлетний Степа Соболев, которому американские медики восстановили оба уха. Об этом истории рассказывает Е1.
Мальчик родился без обеих ушных раковин и до недавнего времени ему приходилось носить специальные аппараты, без которых его слух не мог бы развиваться. Родители все время переживали, что дорогое устройство сломается. Теперь, после операции, слух ребенка будет полноценно развиваться.
Медики из калифорнийской клиники в Пало-Альто не только сделали красивую ушную раковину, но и раскрыли слуховой проход. В мае такая же операция была проведена на другом ухе.
Малышу предстоит длительный период реабилитации, но в целом новые уши хорошо приживаются, ребенок чувствует себя хорошо. Деньги на операцию для Степы Соболева собирали уральцы — за два уха семье пришлось заплатить 20 млн рублей.
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