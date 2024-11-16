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Posted 16 ноября, 11:43

Published 16 ноября, 11:43

Modified 16 ноября, 11:45

Updated 16 ноября, 11:45

Родившемуся без ушей свердловчанину медики из США воссоздали ушную раковину

Трехлетнему Степе из Лесного американские врачи сделали второе ушко

16 ноября 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney.

Родившемуся без ушей свердловчанину медики из США воссоздали ушную раковину

Мальчик Степа из лесного Свердловской области родился без обеих ушных раковин. Реконструктивную операцию в два этапа ему проводили в США — недавно у мальчика появилось второе ушко.

29 ноября в родной город из США вернется трехлетний Степа Соболев, которому американские медики восстановили оба уха. Об этом истории рассказывает Е1.

Мальчик родился без обеих ушных раковин и до недавнего времени ему приходилось носить специальные аппараты, без которых его слух не мог бы развиваться. Родители все время переживали, что дорогое устройство сломается. Теперь, после операции, слух ребенка будет полноценно развиваться.

Фото: Елена Соболева/Е1

Медики из калифорнийской клиники в Пало-Альто не только сделали красивую ушную раковину, но и раскрыли слуховой проход. В мае такая же операция была проведена на другом ухе.

Малышу предстоит длительный период реабилитации, но в целом новые уши хорошо приживаются, ребенок чувствует себя хорошо. Деньги на операцию для Степы Соболева собирали уральцы — за два уха семье пришлось заплатить 20 млн рублей.

Ранее свердловские медики удалили жительнице Донбасса редкую опухоль под мочевым пузырем.

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