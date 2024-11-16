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Posted 16 ноября, 10:25

Published 16 ноября, 10:25

Modified 16 ноября, 10:27

Updated 16 ноября, 10:27

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Свердловской области

Ураганный ветер будет хозяйничать в Свердловской области в воскресенье

16 ноября 2024, 10:25
Фото: 1MI.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Свердловской области

В воскресенье, 17 ноября, на территории Свердловской области прогнозируется сильный порывистый ветер.

Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду будет господствовать на территории Свердловской области во второй выходной день, 17 ноября. Предупреждение выпустило ГУ МЧС региона.

Спасатели призвали свердловчан соблюдать бдительность: держаться подальше от линий электропередач, легких построек, рекламных щитов и деревьев.

Напомним, что ветреная погода установится на фоне оттепели, которую принес на Урал атлантический циклон Pauline.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Прогноз#Штормовое предупреждение#Сильный ветер#МЧС
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