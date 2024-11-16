Ураганный ветер будет хозяйничать в Свердловской области в воскресенье

Posted 16 ноября, 10:25
Published 16 ноября, 10:25
Modified 16 ноября, 10:27
Updated 16 ноября, 10:27
Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду будет господствовать на территории Свердловской области во второй выходной день, 17 ноября. Предупреждение выпустило ГУ МЧС региона.
Спасатели призвали свердловчан соблюдать бдительность: держаться подальше от линий электропередач, легких построек, рекламных щитов и деревьев.
Напомним, что ветреная погода установится на фоне оттепели, которую принес на Урал атлантический циклон Pauline.