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Posted 16 ноября, 09:26

Published 16 ноября, 09:26

Modified 16 ноября, 09:28

Updated 16 ноября, 09:28

В Нижних Сергах подростка, который с ноги пнул девочку, хотят отправить в СИЗО

В Нижних Сергах следователи хотят отправить пнувшего девочку подростка в СИЗО

16 ноября 2024, 09:26
Фото: 1MI.

В Нижних Сергах подростка, который с ноги пнул девочку, хотят отправить в СИЗО

Подростку, который с ноги ударил в грудь одноклассницу, могут выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом намерены просить следователи.

О том, что следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании строгой меры пресечения, сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Если прошение будет удовлетворено, то юноша будет заключен под стражу на два месяца. Ранее подростку, избившему девочку, было предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве, он задержан. Также возбуждено уголовное дело о халатности.

Резонансное дело, которое ранее чуть не закончилось стихийными разбирательствами с администрацией нижнесергинской школы №2, находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Избиение#Суд#Уголовное дело#СИЗО#Следователи#Нижние Серги#Екатеринбург#Резонанс#Мера пресечения
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