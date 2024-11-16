В Нижних Сергах следователи хотят отправить пнувшего девочку подростка в СИЗО

Posted 16 ноября, 09:26
Published 16 ноября, 09:26
Modified 16 ноября, 09:28
Updated 16 ноября, 09:28
О том, что следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании строгой меры пресечения, сообщил источник «КП-Екатеринбург».
Если прошение будет удовлетворено, то юноша будет заключен под стражу на два месяца. Ранее подростку, избившему девочку, было предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве, он задержан. Также возбуждено уголовное дело о халатности.
Резонансное дело, которое ранее чуть не закончилось стихийными разбирательствами с администрацией нижнесергинской школы №2, находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.