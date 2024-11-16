В Нижних Сергах задержан избивший девочку подросток — ему предъявлено обвинение

Напомним, что инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, на перемене. Фигурант уголовного дела с разбегу нанес сильнейший удар ногой в грудь стоящей у подоконника девочке. Позднее медики диагностировали ей трещину ребра. По словам одноклассников, подросток и раньше издевался над этой девочкой, бил ее и плевался. В свою очередь, нападавший заявляет, что якобы девочка сама издевалась над ним.