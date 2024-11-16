В Нижних Сергах задержан избивший девочку подросток — ему предъявлено обвинение

Posted 16 ноября, 05:29
Published 16 ноября, 05:29
Modified 16 ноября, 05:31
Updated 16 ноября, 05:31
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Кто еще входит в «группу лиц», пока не понятно, так как на данный момент задержан только сам подросток. Ему грозит до 7 лет лишения свободы — это максимальный срок наказания по данной статье.
Напомним, что инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, на перемене. Фигурант уголовного дела с разбегу нанес сильнейший удар ногой в грудь стоящей у подоконника девочке. Позднее медики диагностировали ей трещину ребра. По словам одноклассников, подросток и раньше издевался над этой девочкой, бил ее и плевался. В свою очередь, нападавший заявляет, что якобы девочка сама издевалась над ним.
Напомним, что также возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого на вопросы следователей предстоит ответить администрации школы. В пятницу, 15 ноября, группа родителей пришла в школу, чтобы поговорить с директором, но та общаться с ними отказалась.
Позднее в тот же день в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в школе все же было проведено всеобщее родительское собрание.