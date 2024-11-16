Выставки, спорт и концерты: в Нижнем Тагиле готовятся к международному Дню инвалидов

Мероприятия будут проходить во дворцах культуры и творчества, школах искусств, детских садах, библиотеках, обществах инвалидов, ФОК «Президентский», а также онлайн. Так, с 25 ноября по 2 декабря на официальной группе Ленинского района ВКонтакте пройдет фестиваль талантов.