Выставки, спорт и концерты: в Нижнем Тагиле готовятся к международному Дню инвалидов

Posted 16 ноября, 11:37
Published 16 ноября, 11:37
Modified 16 ноября, 11:39
Updated 16 ноября, 11:39
Мероприятия будут проходить во дворцах культуры и творчества, школах искусств, детских садах, библиотеках, обществах инвалидов, ФОК «Президентский», а также онлайн. Так, с 25 ноября по 2 декабря на официальной группе Ленинского района ВКонтакте пройдет фестиваль талантов.
28 ноября в ДК Окунева состоится концерт, посвященный международному Дню инвалидов, а 3 декабря — в ДК «Юбилейный». Познавательные программы подготовят для посетителей и коллективы домов культуры в поселках под Нижним Тагилом.
Познавательные часы, выставки и выступления можно будет посетить в городских библиотеках. Праздничные мероприятия проведут и в местных районных обществах инвалидов.
21 ноября в ФОК «Президентский» пройдут спортивное мероприятие и сдача муниципального этапа ГТО.
Напомним, что с 22 ноября в досуговом центре «Урал» можно посетить выставку «Тагильская мастерица».