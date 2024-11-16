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Posted 16 ноября, 11:37

Published 16 ноября, 11:37

Modified 16 ноября, 11:39

Updated 16 ноября, 11:39

В Нижнем Тагиле определили мероприятия к международному Дню инвалидов

Выставки, спорт и концерты: в Нижнем Тагиле готовятся к международному Дню инвалидов

16 ноября 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле определили мероприятия к международному Дню инвалидов

Международный день инвалидов в 2024 году отмечается 3 декабря. В Нижнем Тагиле определили список мероприятий, приуроченных к этой дате.

Мероприятия будут проходить во дворцах культуры и творчества, школах искусств, детских садах, библиотеках, обществах инвалидов, ФОК «Президентский», а также онлайн. Так, с 25 ноября по 2 декабря на официальной группе Ленинского района ВКонтакте пройдет фестиваль талантов.

28 ноября в ДК Окунева состоится концерт, посвященный международному Дню инвалидов, а 3 декабря — в ДК «Юбилейный». Познавательные программы подготовят для посетителей и коллективы домов культуры в поселках под Нижним Тагилом.

Познавательные часы, выставки и выступления можно будет посетить в городских библиотеках. Праздничные мероприятия проведут и в местных районных обществах инвалидов.

21 ноября в ФОК «Президентский» пройдут спортивное мероприятие и сдача муниципального этапа ГТО.

Напомним, что с 22 ноября в досуговом центре «Урал» можно посетить выставку «Тагильская мастерица».

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