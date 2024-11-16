Выстреливший в подростков житель Красноуральска отомстил за сожженную собаку

Стрелок из Красноуральска, пальнувший в детей из дробовика, мстил за свою собаку

Жители Красноуральска после резонансного происшествия со стрельбой из дробовика объяснили причину агрессии мужчины. По их мнению, так он отомстил за убитого питомца.