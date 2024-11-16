Выстреливший в подростков житель Красноуральска отомстил за сожженную собаку

Posted 16 ноября, 10:49
Published 16 ноября, 10:49
Modified 16 ноября, 10:51
Updated 16 ноября, 10:51
Резонансный случай, произошедший в четверг, 14 ноября, в Красноуральске, где мужчина открыл стрельбу из дробовика по подросткам, обрастает новыми шокирующими подробностями, пишет telegram-канал Ural Mash.
Знакомые с ситуацией жители города утверждают, что подростки систематически издевались над мужчиной и даже сожгли его собаку.
Подростки пострадали, но выжили. У одного из мальчиков серьезно поврежден глаз. Оказалось, что мужчина уже имеет судимость.