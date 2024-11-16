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Posted 16 ноября, 10:49

Published 16 ноября, 10:49

Modified 16 ноября, 10:51

Updated 16 ноября, 10:51

Стрелок из Красноуральска, пальнувший в детей из дробовика, мстил за свою собаку

Выстреливший в подростков житель Красноуральска отомстил за сожженную собаку

16 ноября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.

Стрелок из Красноуральска, пальнувший в детей из дробовика, мстил за свою собаку

Жители Красноуральска после резонансного происшествия со стрельбой из дробовика объяснили причину агрессии мужчины. По их мнению, так он отомстил за убитого питомца.

Резонансный случай, произошедший в четверг, 14 ноября, в Красноуральске, где мужчина открыл стрельбу из дробовика по подросткам, обрастает новыми шокирующими подробностями, пишет telegram-канал Ural Mash.

Знакомые с ситуацией жители города утверждают, что подростки систематически издевались над мужчиной и даже сожгли его собаку.

Подростки пострадали, но выжили. У одного из мальчиков серьезно поврежден глаз. Оказалось, что мужчина уже имеет судимость.

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