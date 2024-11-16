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Posted 16 ноября, 11:05

Published 16 ноября, 11:05

Modified 16 ноября, 11:07

Updated 16 ноября, 11:07

В Каменске-Уральском мужчина поджег себя, узнав об уходе жены

Житель Каменска-Уральского узнал об уходе жены и поджег себя

16 ноября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

В Каменске-Уральском мужчина поджег себя, узнав об уходе жены

В Каменске-Уральском госпитализировали мужчину, который поджег на себе одежду. На такой поступок он мог пойти из-за отчаяния от ухода жены.

Трагедией едва не закончилась история супругов из Каменска-Уральского, где брошенный муж поджег на себе одежду после ухода второй половины, сообщили в пресс-службе УМВД Свердловской области.

Все произошло на улице Средней в пятницу, 15 ноября. Предварительно в этот момент 53-летней мужчина находился под воздействием алкоголя. Его госпитализировали в городскую больницу с 3% ожогов поверхности тела.

Проверку по данному факту начала прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге шофер-дальнобойщик подрался с любовником жены и умер.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Поджог#Одежда#Жена#Госпитализация#Нетрезвый мужчина#Екатеринбург
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