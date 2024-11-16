Житель Каменска-Уральского узнал об уходе жены и поджег себя

Posted 16 ноября, 11:05
Published 16 ноября, 11:05
Modified 16 ноября, 11:07
Updated 16 ноября, 11:07
Трагедией едва не закончилась история супругов из Каменска-Уральского, где брошенный муж поджег на себе одежду после ухода второй половины, сообщили в пресс-службе УМВД Свердловской области.
Все произошло на улице Средней в пятницу, 15 ноября. Предварительно в этот момент 53-летней мужчина находился под воздействием алкоголя. Его госпитализировали в городскую больницу с 3% ожогов поверхности тела.
Проверку по данному факту начала прокуратура.
Ранее в Екатеринбурге шофер-дальнобойщик подрался с любовником жены и умер.