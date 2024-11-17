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Posted 17 ноября, 08:06

Published 17 ноября, 08:06

Modified 17 ноября, 08:08

Updated 17 ноября, 08:08

Арестован стрелявший в детей житель Красноуральска

Арестован стрелявший в детей житель Красноуральска

17 ноября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Красноуральске арестовали мужчину, который расстрелял двоих подростков из дробовика.

В следственном изоляторе Вячеслав Кожевников проведет ближайшие два месяца — до 14 января. Он признал вину частично, сообщает пресс-служба облсуда.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних.

Напомним, ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым.

На днях одному из пострадавших провели операцию, второму мальчику она только предстоит, так дробь попала в глаз и требуется сложная операция.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Уголовное дело#Стрельба#Екатеринбург#Инцидент
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