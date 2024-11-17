Арестован стрелявший в детей житель Красноуральска

Posted 17 ноября, 08:06
Published 17 ноября, 08:06
Modified 17 ноября, 08:08
Updated 17 ноября, 08:08
В следственном изоляторе Вячеслав Кожевников проведет ближайшие два месяца — до 14 января. Он признал вину частично, сообщает пресс-служба облсуда.
На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних.
Напомним, ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым.
На днях одному из пострадавших провели операцию, второму мальчику она только предстоит, так дробь попала в глаз и требуется сложная операция.