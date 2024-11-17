Ефимов: Столица заключила с правообладателями 6 договоров о КРТ в 2024 году

По его словам, на упомянутых шести участках, общей площадью 69,3 гектара, собственники планируют создать жилые и коммерческие кварталы, в которых будет возведено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В числе перечисленных территорий находятся бывшие промышленные зоны, такие как «Магистральные улицы», «Южный порт», «Грайвороново», а также участки с низкой эффективностью использования. Общий объем инвестиций в данные проекты составит 716 миллиардов рублей, что обеспечит ежегодный экономический эффект для бюджета почти в 52 миллиарда рублей. Завершение работ на этих участках приведет к созданию более 24,8 тысячи новых рабочих мест, пишет mos.ru.