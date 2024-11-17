Ефимов: Столица заключила с правообладателями 6 договоров о КРТ в 2024 году

Posted 17 ноября, 16:42
Published 17 ноября, 16:42
Modified 17 ноября, 16:43
Updated 17 ноября, 16:43
По его словам, на упомянутых шести участках, общей площадью 69,3 гектара, собственники планируют создать жилые и коммерческие кварталы, в которых будет возведено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В числе перечисленных территорий находятся бывшие промышленные зоны, такие как «Магистральные улицы», «Южный порт», «Грайвороново», а также участки с низкой эффективностью использования. Общий объем инвестиций в данные проекты составит 716 миллиардов рублей, что обеспечит ежегодный экономический эффект для бюджета почти в 52 миллиарда рублей. Завершение работ на этих участках приведет к созданию более 24,8 тысячи новых рабочих мест, пишет mos.ru.
Указанные участки расположены в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Южном и Троицком округах города, а реализация проектов займет от четырех до семнадцати лет.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман озвучил планы по строительству на указанных территориях около 1,1 миллиона квадратных метров жилых комплексов и столько же промышленных, общественных и социальных объектов. Среди запланированных объектов — спортивный комплекс и образовательный центр, вмещающий 2,2 тысячи учащихся. Он добавил, что социальные учреждения будут интегрированы в новые микрорайоны и будут находиться в непосредственной близости к жилым зданиям.
В настоящее время владельцы участков готовят проекты планировки этих зон, которые определят характеристики будущих объектов.
В рамках программы комплексного освоения территорий разрабатываются многофункциональные урбанистические кварталы. На месте устаревших промышленных зон и неэффективно используемых участков планируется возвести дороги, современные жилые комплексы и всю необходимую инфраструктуру. В данный момент в Москве осуществляется проработка и реализация 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Эта работа инициирована мэром Москвы Сергеем Собяниным.