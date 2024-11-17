Гололед, покрышки на свалках, День инвалида в Тагиле, обвинение подростку и оттепель

В Нижних Сергах задержали подростка, который с разбегу пнул в грудь одноклассницу, и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Девочка получила травму — медики диагностировали ей трещину ребра. Выяснилось, что юноша и раньше издевался над ней. Суд уже избрал ему меру пресечения.