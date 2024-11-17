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Posted 17 ноября, 16:43

Published 17 ноября, 16:43

Modified 17 ноября, 16:45

Updated 17 ноября, 16:45

Гололед, покрышки на свалках, День инвалида в Тагиле, обвинение подростку и оттепель

Гололед, покрышки на свалках, День инвалида в Тагиле, обвинение подростку и оттепель

17 ноября 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Многодетная мать из Тагила получила серьезные травмы, упав на дороге. В городе утилизируют покрышки на стихийных свалках. В Тагиле отметят международный День инвалидов. В Нижних Сергах избившему девочку подростку избрана мера пресечения. Названы причины потепления в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле многодетная мать упала на участке дороги, где проводится ремонт. Женщина получила тяжелые травмы: ей диагностировали перелом бедра и сотрясение головного мозга. Как утверждает пострадавшая, место, где она поскользнулась, не было огорожено и посыпано, поэтому ответственность может лежать на подрядчике.

Перелом бедра и сотрясение: многодетная мать упала на скользкой дороге в Тагиле
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Власти Нижнего Тагила намерены потратить 3,4 млн рублей на утилизацию старых покрышек, которые горожане сваливают в неразрешенных местах. В срок до 17 декабря подрядчик должен будет собрать покрышки и отвезти их на предприятие, которое специализируется на переработке резины.

Покрышки на стихийных свалках утилизируют в Нижнем Тагиле
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3 декабря в Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалидов. Запланированы концерты, выставки, поздравления, познавательные программы и даже настоящий фестиваль талантов.

Выставки, спорт и концерты: в Нижнем Тагиле готовятся к международному Дню инвалидов
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В Нижних Сергах задержали подростка, который с разбегу пнул в грудь одноклассницу, и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Девочка получила травму — медики диагностировали ей трещину ребра. Выяснилось, что юноша и раньше издевался над ней. Суд уже избрал ему меру пресечения.

В Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу
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В Свердловскую область пришло потепление. По словам синоптика Алексея Пулина, он вызван атлантическим циклоном Pauline, центр которого расположился над Скандинавией. Потепление сопровождается небольшими осадками и порывами ураганного ветра.

Синоптик Пулин назвал причину резкого потепления в Свердловской области
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