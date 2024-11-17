Гололед, покрышки на свалках, День инвалида в Тагиле, обвинение подростку и оттепель

Posted 17 ноября, 16:43
Published 17 ноября, 16:43
Modified 17 ноября, 16:45
Updated 17 ноября, 16:45
В Нижнем Тагиле многодетная мать упала на участке дороги, где проводится ремонт. Женщина получила тяжелые травмы: ей диагностировали перелом бедра и сотрясение головного мозга. Как утверждает пострадавшая, место, где она поскользнулась, не было огорожено и посыпано, поэтому ответственность может лежать на подрядчике.
Власти Нижнего Тагила намерены потратить 3,4 млн рублей на утилизацию старых покрышек, которые горожане сваливают в неразрешенных местах. В срок до 17 декабря подрядчик должен будет собрать покрышки и отвезти их на предприятие, которое специализируется на переработке резины.
3 декабря в Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалидов. Запланированы концерты, выставки, поздравления, познавательные программы и даже настоящий фестиваль талантов.
В Нижних Сергах задержали подростка, который с разбегу пнул в грудь одноклассницу, и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Девочка получила травму — медики диагностировали ей трещину ребра. Выяснилось, что юноша и раньше издевался над ней. Суд уже избрал ему меру пресечения.
В Свердловскую область пришло потепление. По словам синоптика Алексея Пулина, он вызван атлантическим циклоном Pauline, центр которого расположился над Скандинавией. Потепление сопровождается небольшими осадками и порывами ураганного ветра.