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Posted 17 ноября, 16:41

Published 17 ноября, 16:41

Modified 17 ноября, 16:43

Updated 17 ноября, 16:43

В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку

«Кричала на всю улицу». В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку

17 ноября 2024, 16:41
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку

В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку. Инцидент случился в ЖК Das Haus в Чкаловском районе. Пострадавшая кричала от боли и не могла встать.
Пострадавшая кричала на всю улицу от боли и не могла встать. Ее забрала скорая, — сообщается в telegram-канале Ural Mash.

Как сообщает очевидец, во дворе, где случилась авария, очень узкие дороги. Местные жители опасаются ходить по ним, так как боятся попасть под колеса автомобилей.

Пострадавшей от мусоровоза оказалась 38-летняя женщина. Она получила перелом обеих голеней, пишет «КП-Екатеринбург». По данным городского ГИБДД, водитель грузовика двигался задним ходом. Девушку он не увидел.

По данному происшествию проводится проверка.

Напомним, в августе 2024 года от невнимательности водителя, который также ехал задним ходом, погибла 104-летняя женщина в Верхней Пышме. Мужчина привез в магазин продукты. В какой-то момент он стал сдавать назад и сбил женщину. Он ее не заметил.

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