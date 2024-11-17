«Кричала на всю улицу». В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку

Напомним, в августе 2024 года от невнимательности водителя, который также ехал задним ходом, погибла 104-летняя женщина в Верхней Пышме. Мужчина привез в магазин продукты. В какой-то момент он стал сдавать назад и сбил женщину. Он ее не заметил.