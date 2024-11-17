Сильные ветра продолжат бушевать в Свердловской области

Posted 17 ноября, 09:26
Published 17 ноября, 09:26
Modified 17 ноября, 09:28
Updated 17 ноября, 09:28
Жителям региона рекомендуется обходить рекламные щиты и другие неустойчивые конструкции. Также не надо передвигаться очень близко к зданиям, так как порывом ветра может обрушить какие-либо его конструктивные части.
Автовладельцам не стоит парковать машины под деревьями, так как они могут упасть от сильного ветра.
В домах и квартирах необходимо закрыть окна и вентотверстия. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, напоминает региональное МЧС.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидаются морозы до -23 градусов.