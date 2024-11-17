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Posted 17 ноября, 09:26

Published 17 ноября, 09:26

Modified 17 ноября, 09:28

Updated 17 ноября, 09:28

В Свердловской области ожидается сильный ветер

Сильные ветра продолжат бушевать в Свердловской области

17 ноября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области ожидается сильный ветер

В Свердловской области 18 ноября ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Жителям региона рекомендуется обходить рекламные щиты и другие неустойчивые конструкции. Также не надо передвигаться очень близко к зданиям, так как порывом ветра может обрушить какие-либо его конструктивные части.

Автовладельцам не стоит парковать машины под деревьями, так как они могут упасть от сильного ветра.

В домах и квартирах необходимо закрыть окна и вентотверстия. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, напоминает региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидаются морозы до -23 градусов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Ветер#Природа#Екатеринбург
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