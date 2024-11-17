Свердловский священник поднял гирю 7000 раз

Posted 17 ноября, 08:55
Published 17 ноября, 08:55
Modified 17 ноября, 08:57
Updated 17 ноября, 08:57
Батюшка поднимал гирю весом 12 кг в течение 16-ти часов. Изначально он запланировал поднять ее 7777 раз, но в процессе сократил число подъемов.
Отец Серафим отметил, что к таким мероприятиям необходимо подходить с умом. А цель должна быть достижимой.
Напомним, годом ранее он уже пытался побить мировой рекорд в этом виде спорта. Тогда он поднял гирю 6777 раз.
В этом году священник решил таким способом поддержать свердловского бойца Петра Яна, сообщается в группе Академии Единоборств РМК в соцсети «ВКонтакте».
Ранее свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.