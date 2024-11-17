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Posted 17 ноября, 08:55

Published 17 ноября, 08:55

Modified 17 ноября, 08:57

Updated 17 ноября, 08:57

Свердловский священник поднял гирю 7000 раз

Свердловский священник поднял гирю 7000 раз

17 ноября 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.
Иеромонах Серафим (Александр Шанин) из Алапаевска поднял гирю весом 12 килограмм 7000 раз.

Батюшка поднимал гирю весом 12 кг в течение 16-ти часов. Изначально он запланировал поднять ее 7777 раз, но в процессе сократил число подъемов.

Отец Серафим отметил, что к таким мероприятиям необходимо подходить с умом. А цель должна быть достижимой.

Напомним, годом ранее он уже пытался побить мировой рекорд в этом виде спорта. Тогда он поднял гирю 6777 раз.

В этом году священник решил таким способом поддержать свердловского бойца Петра Яна, сообщается в группе Академии Единоборств РМК в соцсети «ВКонтакте».

Ранее свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Священник#Рекорд#Екатеринбург
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