Такси с маленьким ребенком вылетело с трассы

Posted 17 ноября, 11:36
Published 17 ноября, 11:36
Modified 17 ноября, 11:38
Updated 17 ноября, 11:38
ДТП произошло 16 ноября днем, между 12 и 13 часами. На 93-м километре автодороги Невьянск-Нижний Тагил машина «Яндекс.Такси» улетела в кювет. В машине в момент аварии находилась семья с маленьким ребёнком.
Пострадавшие просят очевидцев откликнуться. Им требуется запись видеорегистраторов проезжавших в момент аварии машин. Так же просят откликнуться и очевидцев, которые видели произошедшее, сообщается в группе ВКонтакте «Серовский тракт Онлайн».
Напомним, женщина попала в ДТП под Нижним Тагилом и находится в коме