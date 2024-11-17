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Posted 17 ноября, 11:36

Published 17 ноября, 11:36

Modified 17 ноября, 11:38

Updated 17 ноября, 11:38

Такси с маленьким ребенком вылетело с трассы

Такси с маленьким ребенком вылетело с трассы

17 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI.
В Свердловской области ищут свидетелей ДТП на трассе Невьянск-Нижний Тагил.

ДТП произошло 16 ноября днем, между 12 и 13 часами. На 93-м километре автодороги Невьянск-Нижний Тагил машина «Яндекс.Такси» улетела в кювет. В машине в момент аварии находилась семья с маленьким ребёнком.

Пострадавшие просят очевидцев откликнуться. Им требуется запись видеорегистраторов проезжавших в момент аварии машин. Так же просят откликнуться и очевидцев, которые видели произошедшее, сообщается в группе ВКонтакте «Серовский тракт Онлайн».

Напомним, женщина попала в ДТП под Нижним Тагилом и находится в коме

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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