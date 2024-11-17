Участницу «Мама в 16» из Свердловской области вызвали в на допрос в СК

Posted 17 ноября, 16:52
Published 17 ноября, 16:52
Modified 17 ноября, 16:54
Updated 17 ноября, 16:54
Выпуск вышел на экраны 19 ноября. После этого девушка стала активно вести страницы в социальных сетях, где стала рассказывать о своей жизни. Она призналась, что после выхода выпуска в эфир ее вызвали в ПДН и Следственный комитет. Пост она опубликовала на своей странице в запрещенной социальной сети.
После участия в шоу девушка столкнулась с критикой. Недоброжелатели заявили, что она живет за счет родителей. Однако Милана старается не обращать на это внимание. Сейчас она проживает с отцом ребенка в Тюмени, а по выходным навещает родителей.
Напомним, ранее Милана рассказывала, что забеременела от молодого человека, который старше нее. Также она сообщала, что раньше хорошо училась в школе, но затем ей это надоело. Девушка планировала стать бровистом, но поняла, что это не ее.