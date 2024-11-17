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Posted 17 ноября, 16:52

Published 17 ноября, 16:52

Modified 17 ноября, 16:54

Updated 17 ноября, 16:54

Участницу «Мама в 16» из Свердловской области вызвали в на допрос в СК

Участницу «Мама в 16» из Свердловской области вызвали в на допрос в СК

17 ноября 2024, 16:52
Фото: 1MI.
После выхода в эфир одной из серий передачи «Мама в 16» Милану из села Гилево Свердловской области вызвали в Следственный комитет.

Выпуск вышел на экраны 19 ноября. После этого девушка стала активно вести страницы в социальных сетях, где стала рассказывать о своей жизни. Она призналась, что после выхода выпуска в эфир ее вызвали в ПДН и Следственный комитет. Пост она опубликовала на своей странице в запрещенной социальной сети.

После участия в шоу девушка столкнулась с критикой. Недоброжелатели заявили, что она живет за счет родителей. Однако Милана старается не обращать на это внимание. Сейчас она проживает с отцом ребенка в Тюмени, а по выходным навещает родителей.

Напомним, ранее Милана рассказывала, что забеременела от молодого человека, который старше нее. Также она сообщала, что раньше хорошо училась в школе, но затем ей это надоело. Девушка планировала стать бровистом, но поняла, что это не ее.

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#Ирина Кирилова#Общество#Следственный комитет#Дети#Свердловская область#Беременность#ПДН#Шоу#Екатеринбург
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