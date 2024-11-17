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Posted 17 ноября, 16:26

Published 17 ноября, 16:26

Modified 17 ноября, 16:27

Updated 17 ноября, 16:27

В Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу

В Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу

17 ноября 2024, 16:26
Фото: 1MI.
В Нижних Сергах подростку, который пнул школьницу в грудь с разбега, была избрана мера пресечения.

Мальчик отправлен под домашний арест на 1 месяц и 28 дней. Подростку предъявлено обвинение по статье за хулиганство, совершенное группой лиц, сообщили в Свердловском областном суде.

Ранее следователи планировали ходатайствовать в суде за то, чтобы школьника отправили в СИЗО.

Напомним, о конфликте школьников стало известно 12 ноября. В сеть попало видео, как подросток с разбега пинает девочке в грудь. Поступок ребенка обернулся возбуждением двух уголовных дел, а также его планируется отчислить из школы.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Суд#Криминал#Арест#СИЗО#Екатеринбург
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