В Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу

Posted 17 ноября, 16:26
Published 17 ноября, 16:26
Modified 17 ноября, 16:27
Updated 17 ноября, 16:27
Мальчик отправлен под домашний арест на 1 месяц и 28 дней. Подростку предъявлено обвинение по статье за хулиганство, совершенное группой лиц, сообщили в Свердловском областном суде.
Ранее следователи планировали ходатайствовать в суде за то, чтобы школьника отправили в СИЗО.
Напомним, о конфликте школьников стало известно 12 ноября. В сеть попало видео, как подросток с разбега пинает девочке в грудь. Поступок ребенка обернулся возбуждением двух уголовных дел, а также его планируется отчислить из школы.