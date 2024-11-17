Владимир Ефимов: В ЮЗАО полностью расселили 90 старых домов по программе реновации

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что большинство домов, подлежащих расселению, расположено в Юго-Западном административном округе в районе Зюзино — там жители 17 зданий уже получили новые квартиры. Также расселены 16 старых домов в Конькове и 13 — в Академическом районе. После выселения жильцов старые дома будут снесены, а на их месте появятся новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой в рамках программы реновации. Москвичи из 90 полностью расселенных домов уже получили ключи от новых квартир в девяти районах ЮЗАО.