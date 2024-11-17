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Posted 17 ноября, 14:57

Published 17 ноября, 14:57

Modified 17 ноября, 14:58

Updated 17 ноября, 14:58

Владимир Ефимов: В ЮЗАО полностью расселили 90 старых домов по программе реновации

Владимир Ефимов: В ЮЗАО полностью расселили 90 старых домов по программе реновации

17 ноября 2024, 14:57
В Юго-Западном административном округе Москвы успешно завершилось переселение жителей 90 старых зданий в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По его информации, инициатива была запущена в 2018 году, а всего в программу включено 512 домов в округе. На данный момент переселение коснулось жителей 96 строений, из которых 90 были полностью освобождены. Более 16 тысяч москвичей уже отметили новоселье, переехав в квартиры, соответствующие стандартам реновации. В ходе реализации программы было возведено 39 новых жилых комплексов, пишет mos.ru.

В итоге более 116 тысяч жителей ЮЗАО получат возможность переселиться в современные квартиры в рамках данной программы.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что большинство домов, подлежащих расселению, расположено в Юго-Западном административном округе в районе Зюзино — там жители 17 зданий уже получили новые квартиры. Также расселены 16 старых домов в Конькове и 13 — в Академическом районе. После выселения жильцов старые дома будут снесены, а на их месте появятся новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой в рамках программы реновации. Москвичи из 90 полностью расселенных домов уже получили ключи от новых квартир в девяти районах ЮЗАО.

По данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее количество людей, подписавших документы на получение новых квартир и покинувших старые дома, — в Конькове, оно составило 3,4 тысячи. В Зюзине более 3,3 тысячи москвичей из 17 расселенных зданий стали собственниками нового жилья, тогда как в Академическом районе это число достигло 2,8 тысячи из 13 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в трехлетнем бюджете на выполнение программы реновации предусмотрено 1,2 трлн рублей.

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